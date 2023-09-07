https://sputniknews.com.tr/20230907/izmirde-2-gun-boyunca-bazi-yollar-trafige-kapali-olacak-1075275092.html
İzmir'de 2 gün boyunca bazı yollar trafiğe kapalı olacak
İzmir'de 2 gün boyunca bazı yollar trafiğe kapalı olacak
İzmir'in kurtuluşunun 101. yıl dönümü etkinlikleri nedeniyle 9-10 Eylül tarihlerinde bazı yollar geçici olarak araç trafiğine kapatılacak. 07.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-07T16:27+0300
2023-09-07T16:27+0300
2023-09-07T16:27+0300
türkiye
izmir
trafik
kapalı yollar
emniyet müdürlüğü
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İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 9 Eylül'de 'Zafer Yürüyüşü' çerçevesinde 08.00-10.00 saatleri arasında Anafartalar Caddesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı ve Eşrefpaşa Caddesi'nin bir bölümü kontrollü bir şekilde araç trafiğine kapatılacak. Ayrıca, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Göztepe istikametinden Konak istikametine gelen akım yoğunluk durumuna göre Konak Tünelleri’ne yönlendirilecek. Kentte, 10 Eylül'de düzenlenecek '11. Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu' nedeniyle ise 05.00-12.00 saatleri arasında Cumhuriyet Bulvarı (2. Kordon), Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nın sahil tarafı, Haydar Aliyev Bulvarı ve Başak Sokak'ın bir kısmı araç trafiğine kapatılacak, bu güzergahlar üzerinde park etmeye müsaade edilmeyecek.
türkiye
izmir
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izmirde hangi yollar kapalı olacak, izmirde hangi yollar açık, izmirde trfaik neden kapalı olacak, izmir kapalı yollar
izmirde hangi yollar kapalı olacak, izmirde hangi yollar açık, izmirde trfaik neden kapalı olacak, izmir kapalı yollar
İzmir'de 2 gün boyunca bazı yollar trafiğe kapalı olacak
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İzmir'in kurtuluşunun 101. yıl dönümü etkinlikleri nedeniyle 9-10 Eylül tarihlerinde bazı yollar geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.
İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 9 Eylül'de 'Zafer Yürüyüşü' çerçevesinde 08.00-10.00 saatleri arasında Anafartalar Caddesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı ve Eşrefpaşa Caddesi'nin bir bölümü kontrollü bir şekilde araç trafiğine kapatılacak.
Ayrıca, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Göztepe istikametinden Konak istikametine gelen akım yoğunluk durumuna göre Konak Tünelleri’ne yönlendirilecek.
Kentte, 10 Eylül'de düzenlenecek '11. Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu' nedeniyle ise 05.00-12.00 saatleri arasında Cumhuriyet Bulvarı (2. Kordon), Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nın sahil tarafı, Haydar Aliyev Bulvarı ve Başak Sokak'ın bir kısmı araç trafiğine kapatılacak, bu güzergahlar üzerinde park etmeye müsaade edilmeyecek.