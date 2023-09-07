https://sputniknews.com.tr/20230907/izmirde-2-gun-boyunca-bazi-yollar-trafige-kapali-olacak-1075275092.html

İzmir'de 2 gün boyunca bazı yollar trafiğe kapalı olacak

İzmir'de 2 gün boyunca bazı yollar trafiğe kapalı olacak

İzmir'in kurtuluşunun 101. yıl dönümü etkinlikleri nedeniyle 9-10 Eylül tarihlerinde bazı yollar geçici olarak araç trafiğine kapatılacak. 07.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-07T16:27+0300

2023-09-07T16:27+0300

2023-09-07T16:27+0300

türkiye

izmir

trafik

kapalı yollar

emniyet müdürlüğü

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1f/1074192850_0:0:2766:1557_1920x0_80_0_0_e281927c47dbca37048e50a26d63fead.jpg

İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 9 Eylül'de 'Zafer Yürüyüşü' çerçevesinde 08.00-10.00 saatleri arasında Anafartalar Caddesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı ve Eşrefpaşa Caddesi'nin bir bölümü kontrollü bir şekilde araç trafiğine kapatılacak. Ayrıca, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Göztepe istikametinden Konak istikametine gelen akım yoğunluk durumuna göre Konak Tünelleri’ne yönlendirilecek. Kentte, 10 Eylül'de düzenlenecek '11. Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu' nedeniyle ise 05.00-12.00 saatleri arasında Cumhuriyet Bulvarı (2. Kordon), Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nın sahil tarafı, Haydar Aliyev Bulvarı ve Başak Sokak'ın bir kısmı araç trafiğine kapatılacak, bu güzergahlar üzerinde park etmeye müsaade edilmeyecek.

türkiye

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

izmirde hangi yollar kapalı olacak, izmirde hangi yollar açık, izmirde trfaik neden kapalı olacak, izmir kapalı yollar