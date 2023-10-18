https://sputniknews.com.tr/20231018/aksenerden-gazetecilere-sinan-aygun-tepkisi--izninizi-almadigim-icin-hepinizden-ozur-dilerim-1076472384.html

Akşener'den gazetecilere Sinan Aygün tepkisi: 'İzninizi almadığım için hepinizden özür dilerim'

Akşener'den gazetecilere Sinan Aygün tepkisi: 'İzninizi almadığım için hepinizden özür dilerim'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski CHP Milletvekili ve ATO Başkanı Sinan Aygün ile görüşmesine ilişkin iddialara tepki göstererek, "Ne kadar büyük... 18.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-18T13:51+0300

2023-10-18T13:51+0300

2023-10-18T13:54+0300

politika

meral akşener

sinan aygün

adaylık

ankara

seçim

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Akşener'e, partisinin TBMM grup toplantısının ardından gazeteciler tarafından, Sinan Aygün, Cemil Çiçek ve Abdülkadir Aksu ile Togo Kuleleri'nde görüştüğü ve Aygün'e belediye başkan adaylığı teklifi götürdüğü iddialarına ilişkin soru yöneltildi.Soruya cevap vermeyeceğini belirten Akşener, "Basın mensuplarımızın iznini almadığım için hepinizden özür dilerim. Bundan sonra görüştüğüm her kişi için 'acaba izin veriyor musunuz?' diye soracağım size. Ne kadar büyük saygısızlık. Büyük saygısızlık. Gizli görüşme yok, bir şey yok." ifadesini kullandı.'Adaylıkla ilgili iddialar gerçek dışıdır'Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise aynı soru üzerine, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20231018/aksener-netanyahu-21-yuzyilin-yeni-hitleridir-1076460284.html

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meral akşener, sinan aygün, adaylık, ankara, seçim