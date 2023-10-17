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https://sputniknews.com.tr/20231017/vladimir-putin-bircok-bakaniyla-pekinde-tek-kusak-ve-tek-yol-forumuna-katilacak-1076410972.html
Vladimir Putin birçok bakanıyla Pekin'de: Tek Kuşak ve Tek Yol Forumu'na katılacak
Vladimir Putin birçok bakanıyla Pekin'de: Tek Kuşak ve Tek Yol Forumu'na katılacak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, üçüncüsü düzenlenen Kuşak ve Yol Forumu'na katılım sağlayacak. 17.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-17T09:23+0300
2023-10-17T09:59+0300
dünya
çin
xi jinping
vladimir putin
tek kuşak tek yol'
sergey lavrov
aleksandr novak
anton siluanov
elvira nabiullina
german gref
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Putin, 17-18 Ekim tarihlerinde bu yıl üçüncüsü yapılacak Tek Kuşak, Tek Yol Forumu'na katılıyor. Rusya Devlet Başkanı, Çin Devlet Başkanı Şi Çinping ile genişletilmiş ve dar bir formatta ikili görüşmeler yapacak. Oldukça önemli olarak görülen Forum'a Vladimir Putin'in yanında birçok üst düzey bakan da eşlik edecek. Heyette, Başbakan Yardımcıları Alexander Novak ve Dmitry Chernyshenko, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ekonomik ve Kalkınma Bakanı Maxim Reshetnikov, Maliye Bakanı Anton Siluanov, Ulaştırma Bakanı Vitaly Savelyev, Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi Direktörü Dmitri Shugaev ve Rusya Demiryolları Genel Müdürü Oleg Belozerov yer alıyor.Rus iş dünyasını ise Sber Başkanı German Gref, VTB Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı Andrey Kostin, Novatek Başkanı Leonid Mikhelson, Rosatom CEO'su Alexey Likhachev, Rosneft CEO'su Igor Sechin, Volga Group sahibi Gennady Timchenko ve VEB.RF Başkanı Igor Shuvalov temsil edecek.Tayland ve Vietnam liderleriyle görüşülecek Vladimir Putin ayrıca bugün ilk olarak Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Vo Van Thuong ardından ise Tayland Başbakanı Srettha Thavisin ile görüşecek. Daha sonra Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile, Tek Kuşak, Tek Yol Forumu’na katılan heyet başkanları arasında resmi bir toplantı töreni düzenlenmesi planlanırken, toplu fotoğraf çekimi ve resepsiyon da düzenlenecek.Çin'e 19'uncu ziyaretini yapan Vladimir Putin, en son Çin'e Ukrayna krizi başlamadan önce, 2022 yılında Olimpiyat Oyunları'nın açılışı için gelmişti. Tek Kuşak, Tek Yol Projesi nedir? Türkiye ve Rusya’nın rolüİlk kez 2013 yılında Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in Kazakistan ve Endonezya ziyaretlerinde gündeme gelen projenin 2014 yılında ise kara ve deniz yolu güzergahları belirlenirken, küresel hale gelen bu girişim, özellikle çok kutupluluğa yönelen ve Asya-Pasifik temelli Doğu eksenine geçiş yapan ülkeler arasında giderek daha değerli hale geliyor.Çin tarafından başlangıçta ‘Tek Kuşak Tek Yol’ (One Belt One Road- OBOR) olarak sunulan projedeki ‘kuşak’, İpek Yolu Ekonomik Kuşağı bağlamında Çin'den başlayıp Anadolu’dan geçerek Avrupa'ya uzanan kara ve demiryolu bağlantılarını ve altyapı projelerini, ‘Yol’ ise 21. yüzyıl Deniz İpek Yolu bağlamındaki Güney Çin Denizi'nden başlayıp Akdeniz'e uzanan deniz ticaret yollarını ve limanlarını içermekteydi.2016 yılında ise projenin ismi ‘Tek Kuşak, Tek Yol’daki “tek" vurgusunun yerine daha kapsayıcı olması amacıyla ‘Kuşak ve Yol Girişimi’ olarak değiştirildi.Projenin yaratılmasında önemli temel taşlardan biri olan Kadim İpek Yolu, Çin'den başlayarak Orta Asya’dan geçip Anadolu’ya ulaşan; buradan da Avrupa’ya kadar devam eden tarihin en önemli ticaret yollarından birisi olarak kabul edilirken, projenin Orta koridoru üzerinde bulunan Türkiye oldukça stratejik bir konuma sahip oluyor.Bu projede yer alan Çin-Moğolistan-Rusya Ekonomik Koridoru da Çin’i Moğolistan üzerinden, bölgedeki enerji arzını sağlayan dev oyuncu olan Rusya'ya bağlayan en kısa yol olması bakımından büyük önem arz ediyor.Dünya Bankası tarafından hazırlanan rapora göre bu proje tamamlandığında, koridor boyunca geçen ulaşım süresinin yüzde 12 azalması, ticaretin yüzde 2.7 ila yüzde 9.7 arasında artması, katılan ülkelerin gelirlerinin ise yüzde 3.4 oranında yükselmesi tahmin ediliyor.Çin'in siyasi etki alanını genişletmesi ve ucuz Çin ürünlerinin ülke ekonomilerine zarar vereceği düşüncesi, başta ABD ve Avrupa Birliği (AB) olmak üzere diğer bazı ülkelerin projeye sıcak bakmamalarına neden olurken, öte yandan özellikle az gelişmiş ya da gelişmekte olan bazı ülkeler ise bu projeyi mevcut ulaştırma altyapılarını güçlendirmek ve dış ticareti canlandırmak gibi amaçlar sebebiyle destekliyor.3 milyara ulaşan nüfusu ilgilendiren ve kıtalararası düzeyde olan bu büyük proje Avrupa ve Asya ülkelerinin yanı sıra; projenin bir ayağı da Afrika'ya ulaşıyor.Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Tek Kuşak, Tek Yol Forumu, Çin liderinin 10 yıl önce duyurduğu ‘Kuşak ve Yol Girişimi’ çerçevesinde gerçekleşen uluslararası bir forum değeri taşırken, bu seviyedeki ilk etkinlik 2017'de, ikincisi ise 2019'da gerçekleşmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231011/cin-ucuncu-kusak-ve-yol-forumuna-ev-sahipligi-yapacak-1076231782.html
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çin, xi jinping, vladimir putin, tek kuşak tek yol', sergey lavrov, aleksandr novak, anton siluanov, elvira nabiullina, german gref, sberbank, alexey likhachev, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping
çin, xi jinping, vladimir putin, tek kuşak tek yol', sergey lavrov, aleksandr novak, anton siluanov, elvira nabiullina, german gref, sberbank, alexey likhachev, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping

Vladimir Putin birçok bakanıyla Pekin'de: Tek Kuşak ve Tek Yol Forumu'na katılacak

09:23 17.10.2023 (güncellendi: 09:59 17.10.2023)
© Sputnik / Рамиль СитдиковRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2023
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, üçüncüsü düzenlenen Kuşak ve Yol Forumu'na katılım sağlayacak.
Putin, 17-18 Ekim tarihlerinde bu yıl üçüncüsü yapılacak Tek Kuşak, Tek Yol Forumu'na katılıyor. Rusya Devlet Başkanı, Çin Devlet Başkanı Şi Çinping ile genişletilmiş ve dar bir formatta ikili görüşmeler yapacak.
Oldukça önemli olarak görülen Forum'a Vladimir Putin'in yanında birçok üst düzey bakan da eşlik edecek. Heyette, Başbakan Yardımcıları Alexander Novak ve Dmitry Chernyshenko, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ekonomik ve Kalkınma Bakanı Maxim Reshetnikov, Maliye Bakanı Anton Siluanov, Ulaştırma Bakanı Vitaly Savelyev, Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi Direktörü Dmitri Shugaev ve Rusya Demiryolları Genel Müdürü Oleg Belozerov yer alıyor.

Rus iş dünyasını ise Sber Başkanı German Gref, VTB Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı Andrey Kostin, Novatek Başkanı Leonid Mikhelson, Rosatom CEO'su Alexey Likhachev, Rosneft CEO'su Igor Sechin, Volga Group sahibi Gennady Timchenko ve VEB.RF Başkanı Igor Shuvalov temsil edecek.

Tayland ve Vietnam liderleriyle görüşülecek

Vladimir Putin ayrıca bugün ilk olarak Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Vo Van Thuong ardından ise Tayland Başbakanı Srettha Thavisin ile görüşecek. Daha sonra Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile, Tek Kuşak, Tek Yol Forumu’na katılan heyet başkanları arasında resmi bir toplantı töreni düzenlenmesi planlanırken, toplu fotoğraf çekimi ve resepsiyon da düzenlenecek.
Çin'e 19'uncu ziyaretini yapan Vladimir Putin, en son Çin'e Ukrayna krizi başlamadan önce, 2022 yılında Olimpiyat Oyunları'nın açılışı için gelmişti.


Tek Kuşak, Tek Yol Projesi nedir? Türkiye ve Rusya’nın rolü

İlk kez 2013 yılında Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in Kazakistan ve Endonezya ziyaretlerinde gündeme gelen projenin 2014 yılında ise kara ve deniz yolu güzergahları belirlenirken, küresel hale gelen bu girişim, özellikle çok kutupluluğa yönelen ve Asya-Pasifik temelli Doğu eksenine geçiş yapan ülkeler arasında giderek daha değerli hale geliyor.
Çin tarafından başlangıçta ‘Tek Kuşak Tek Yol’ (One Belt One Road- OBOR) olarak sunulan projedeki ‘kuşak’, İpek Yolu Ekonomik Kuşağı bağlamında Çin'den başlayıp Anadolu’dan geçerek Avrupa'ya uzanan kara ve demiryolu bağlantılarını ve altyapı projelerini, ‘Yol’ ise 21. yüzyıl Deniz İpek Yolu bağlamındaki Güney Çin Denizi'nden başlayıp Akdeniz'e uzanan deniz ticaret yollarını ve limanlarını içermekteydi.
2016 yılında ise projenin ismi ‘Tek Kuşak, Tek Yol’daki “tek" vurgusunun yerine daha kapsayıcı olması amacıyla ‘Kuşak ve Yol Girişimi’ olarak değiştirildi.
Projenin yaratılmasında önemli temel taşlardan biri olan Kadim İpek Yolu, Çin'den başlayarak Orta Asya’dan geçip Anadolu’ya ulaşan; buradan da Avrupa’ya kadar devam eden tarihin en önemli ticaret yollarından birisi olarak kabul edilirken, projenin Orta koridoru üzerinde bulunan Türkiye oldukça stratejik bir konuma sahip oluyor.
Bu projede yer alan Çin-Moğolistan-Rusya Ekonomik Koridoru da Çin’i Moğolistan üzerinden, bölgedeki enerji arzını sağlayan dev oyuncu olan Rusya'ya bağlayan en kısa yol olması bakımından büyük önem arz ediyor.
Dünya Bankası tarafından hazırlanan rapora göre bu proje tamamlandığında, koridor boyunca geçen ulaşım süresinin yüzde 12 azalması, ticaretin yüzde 2.7 ila yüzde 9.7 arasında artması, katılan ülkelerin gelirlerinin ise yüzde 3.4 oranında yükselmesi tahmin ediliyor.
Çin'in siyasi etki alanını genişletmesi ve ucuz Çin ürünlerinin ülke ekonomilerine zarar vereceği düşüncesi, başta ABD ve Avrupa Birliği (AB) olmak üzere diğer bazı ülkelerin projeye sıcak bakmamalarına neden olurken, öte yandan özellikle az gelişmiş ya da gelişmekte olan bazı ülkeler ise bu projeyi mevcut ulaştırma altyapılarını güçlendirmek ve dış ticareti canlandırmak gibi amaçlar sebebiyle destekliyor.
3 milyara ulaşan nüfusu ilgilendiren ve kıtalararası düzeyde olan bu büyük proje Avrupa ve Asya ülkelerinin yanı sıra; projenin bir ayağı da Afrika'ya ulaşıyor.
Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Tek Kuşak, Tek Yol Forumu, Çin liderinin 10 yıl önce duyurduğu ‘Kuşak ve Yol Girişimi’ çerçevesinde gerçekleşen uluslararası bir forum değeri taşırken, bu seviyedeki ilk etkinlik 2017'de, ikincisi ise 2019'da gerçekleşmişti.
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Çin, Üçüncü Kuşak ve Yol Forumu'na ev sahipliği yapacak
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