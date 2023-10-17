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Ünlü oyuncu, sevgilisini darp ettiği iddia edilen 'Yüzyüzeyken Konuşuruz' gitaristi oğlunu savundu
Ünlü oyuncu, sevgilisini darp ettiği iddia edilen 'Yüzyüzeyken Konuşuruz' gitaristi oğlunu savundu
Rock müziği grubu Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak’ın eşi Başak Ceylan Torun’u darp ettiği haberlerinin ardından bu kez gitarist Can... 17.10.2023, Sputnik Türkiye
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Türk punk grubu Reptilians from Andromeda’nın eski vokalisti Aybike Çelik, eski sevgilisi olan Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun bas gitaristi Can Tunaboylu tarafından şiddet gördüğünü iddia etti.Sosyal medya hesabından gözü mor, kolu sarılı halde fotoğraflarını paylaşan Aybike Çelik “3 Ağustos gecesi eski erkek arkadaşım olan şahıs tarafından darp edildim. 13 gün boyunca kırık kol, gözüm mor bir şekilde duygusal manipülasyonuyla evde tutuldum" dedi.Can Tunaboylu da iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi: 'Grubu dağıtmaya çalışıyorlar'Can Tunaboylu’nun oyuncu olan annesi Ayşe Tunaboylu, oğlunun iftiraya uğradığını söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20231016/yuzyuzeyken-konusuruz-grubunun-gitaristi-can-tunaboylu-hakkinda-eski-sevgilisine-darp-iddiasi-1076379321.html
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yüzyüzeyken konuşuruz, can tunaboylu, ayşe tunaboylu, darp, oyuncu
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Ünlü oyuncu, sevgilisini darp ettiği iddia edilen 'Yüzyüzeyken Konuşuruz' gitaristi oğlunu savundu

10:26 17.10.2023
© Fotoğraf : InstagramCan Tunaboylu’nun oyuncu olan annesi Ayşe Tunaboylu
Can Tunaboylu’nun oyuncu olan annesi Ayşe Tunaboylu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2023
© Fotoğraf : Instagram
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Rock müziği grubu Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak’ın eşi Başak Ceylan Torun’u darp ettiği haberlerinin ardından bu kez gitarist Can Tunaboylu, eski sevgilisi Aybike Çelik tarafından ‘şiddet’ iddiasıyla suçlandı. Tunaboylu'nun oyuncu annesi, oğlunu savundu ve 'iftira' dedi.
Türk punk grubu Reptilians from Andromeda’nın eski vokalisti Aybike Çelik, eski sevgilisi olan Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun bas gitaristi Can Tunaboylu tarafından şiddet gördüğünü iddia etti.
Sosyal medya hesabından gözü mor, kolu sarılı halde fotoğraflarını paylaşan Aybike Çelik “3 Ağustos gecesi eski erkek arkadaşım olan şahıs tarafından darp edildim. 13 gün boyunca kırık kol, gözüm mor bir şekilde duygusal manipülasyonuyla evde tutuldum" dedi.
Can Tunaboylu da iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi:
“Konu yargıya taşınmış olduğundan, soruşturmaya zarar vermemek adına şimdilik sessizliğimi mazur görün. Fakat yargı süreci neticelendiğinde gerçeklerin anlatılandan çok farklı olduğundan tüm delilerle ortaya çıkacağını belirtmekle yetiniyor, iftiranın da suç olduğunu hatırlatmak istiyorum. Şiddet mağduru kadınların haklı mücadelesini suistimal eden bir vakanın öznelerinden biri olduğum için üzüntü duyuyorum. Son olarak yargı süreci sonuçlanıp hakkımdaki iftiralar neticeleninceye dek gruba da zarar vermemek için bir süre dinlenme kararı aldığımı bilgilerinize sunarım.”

'Grubu dağıtmaya çalışıyorlar'

Can Tunaboylu’nun oyuncu olan annesi Ayşe Tunaboylu, oğlunun iftiraya uğradığını söyledi:
“Benim oğlum asla böyle bir şey yapmaz. İş yargı aşamasında. Onlar grup olarak da lince uğratılıyor. Grubu dağıtmaya çalışıyor.”
Can Tunaboylu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2023
YAŞAM
'Yüzyüzeyken Konuşuruz' grubunun gitaristi Can Tunaboylu hakkında eski sevgilisine darp iddiası
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