Ünlü oyuncu, sevgilisini darp ettiği iddia edilen 'Yüzyüzeyken Konuşuruz' gitaristi oğlunu savundu

“Konu yargıya taşınmış olduğundan, soruşturmaya zarar vermemek adına şimdilik sessizliğimi mazur görün. Fakat yargı süreci neticelendiğinde gerçeklerin anlatılandan çok farklı olduğundan tüm delilerle ortaya çıkacağını belirtmekle yetiniyor, iftiranın da suç olduğunu hatırlatmak istiyorum. Şiddet mağduru kadınların haklı mücadelesini suistimal eden bir vakanın öznelerinden biri olduğum için üzüntü duyuyorum. Son olarak yargı süreci sonuçlanıp hakkımdaki iftiralar neticeleninceye dek gruba da zarar vermemek için bir süre dinlenme kararı aldığımı bilgilerinize sunarım.”