https://sputniknews.com.tr/20231017/ulastirma-ve-altyapi-bakanligi-acikladi-tek-kalemde-yaklasik-1-milyar-liralik-yatirim--1076438576.html
Büyükşehir Belediye Başkanı Demir açıkladı: Bakanlıktan tek seferde 1 milyar liralık yatırım
Büyükşehir Belediye Başkanı Demir açıkladı: Bakanlıktan tek seferde 1 milyar liralık yatırım
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Samsun'a 10 yeni tramvay alarak kente yaklaşık 1 milyar liralık yatırım yapacağı bildirildi. 17.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-17T17:03+0300
2023-10-17T17:03+0300
2023-10-17T17:08+0300
samsun
türkiye
tramvay
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının alacağı 10 tramvayla yolcu kapasitelerinin yüzde 35 artacağını açıkladı.Demir, yaptığı yazılı açıklamada, kentteki hafif raylı sistem kapasitesinin yeni alınacak tramvaylarla artırılacağını belirtti.Samsun için raylı sistem hatları araç alımının, Cumhurbaşkanlığı kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gerçekleştirileceğine işaret eden Demir, "Yeni temin edilecek 10 tramvayla hafif raylı sistemin yolcu kapasitesi yüzde 35 artırılacak. Bu karar, kentimiz için tek kalemde yaklaşık 1 milyar liralık yatırım anlamına geliyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a tüm Samsunlu hemşehrilerimiz adına şükranlarımı arz ediyorum. Yeni tramvayların temin edilmesini üstlenen Sayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'mız Abdulkadir Uraloğlu'na da çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231015/10-milyar-tllik-yatirimda-kazilar-basladi-10-bin-kisi-istihdam-edilecek--1076344638.html
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samsun, tramvay, ulaştırma ve altyapı bakanlığı
samsun, tramvay, ulaştırma ve altyapı bakanlığı
Büyükşehir Belediye Başkanı Demir açıkladı: Bakanlıktan tek seferde 1 milyar liralık yatırım
17:03 17.10.2023 (güncellendi: 17:08 17.10.2023) Abone ol
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Samsun'a 10 yeni tramvay alarak kente yaklaşık 1 milyar liralık yatırım yapacağı bildirildi.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının alacağı 10 tramvayla yolcu kapasitelerinin yüzde 35 artacağını açıkladı.
Demir, yaptığı yazılı açıklamada, kentteki hafif raylı sistem kapasitesinin yeni alınacak tramvaylarla artırılacağını belirtti.
Samsun için raylı sistem hatları araç alımının, Cumhurbaşkanlığı kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gerçekleştirileceğine işaret eden Demir, "Yeni temin edilecek 10 tramvayla hafif raylı sistemin yolcu kapasitesi yüzde 35 artırılacak. Bu karar, kentimiz için tek kalemde yaklaşık 1 milyar liralık yatırım anlamına geliyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a tüm Samsunlu hemşehrilerimiz adına şükranlarımı arz ediyorum. Yeni tramvayların temin edilmesini üstlenen Sayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'mız Abdulkadir Uraloğlu'na da çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.