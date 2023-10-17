https://sputniknews.com.tr/20231017/ulastirma-ve-altyapi-bakanligi-acikladi-tek-kalemde-yaklasik-1-milyar-liralik-yatirim--1076438576.html

Büyükşehir Belediye Başkanı Demir açıkladı: Bakanlıktan tek seferde 1 milyar liralık yatırım

Büyükşehir Belediye Başkanı Demir açıkladı: Bakanlıktan tek seferde 1 milyar liralık yatırım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Samsun'a 10 yeni tramvay alarak kente yaklaşık 1 milyar liralık yatırım yapacağı bildirildi. 17.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-17T17:03+0300

2023-10-17T17:03+0300

2023-10-17T17:08+0300

samsun

türkiye

tramvay

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının alacağı 10 tramvayla yolcu kapasitelerinin yüzde 35 artacağını açıkladı.Demir, yaptığı yazılı açıklamada, kentteki hafif raylı sistem kapasitesinin yeni alınacak tramvaylarla artırılacağını belirtti.Samsun için raylı sistem hatları araç alımının, Cumhurbaşkanlığı kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gerçekleştirileceğine işaret eden Demir, "Yeni temin edilecek 10 tramvayla hafif raylı sistemin yolcu kapasitesi yüzde 35 artırılacak. Bu karar, kentimiz için tek kalemde yaklaşık 1 milyar liralık yatırım anlamına geliyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a tüm Samsunlu hemşehrilerimiz adına şükranlarımı arz ediyorum. Yeni tramvayların temin edilmesini üstlenen Sayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'mız Abdulkadir Uraloğlu'na da çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231015/10-milyar-tllik-yatirimda-kazilar-basladi-10-bin-kisi-istihdam-edilecek--1076344638.html

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