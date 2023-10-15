https://sputniknews.com.tr/20231015/10-milyar-tllik-yatirimda-kazilar-basladi-10-bin-kisi-istihdam-edilecek--1076344638.html

10 milyar TL’lik yatırımda kazılar başladı: 10 bin kişi istihdam edilecek

10 milyar TL’lik yatırımda kazılar başladı: 10 bin kişi istihdam edilecek

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki Karacadağ bölgesindeki bin dönümlük arazide 10 milyar TL’lik bütçe ile yapılması planlanan İmalat ve Geri Dönüşüm Toplu İşyeri... 15.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-15T09:52+0300

2023-10-15T09:52+0300

2023-10-15T09:53+0300

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diyarbakır

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi kırsal Oğlaklı Mahallesi’nde bin dönümlük atıl arazi ihaleyle satışa çıkartılmıştı.S.S Diyarbakır Hurdacılar Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Çubuk, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ihaleye çıkartılan bin dönümlük araziyi yaklaşık 560 milyon liraya satın aldı.İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre 10 milyar TL’lik yatırımın yapılacağı bin dönümlük arazide yol yapım çalışmaları başladı. Proje bünyesinde bin dönüm arazide hastane, spor tesisleri, idari binalar, oteller, cami ve 1200 adet ticari iş yerleri yapılacak. Proje kapsamında yol düzenlemelerinin başlatıldığını söyleyen Çubuk, “Şu an Karacadağ bölgesindeyiz. Yüz binlerce yıl önce burada volkanik dağın patlaması sonucu lavlar bayağı bölgeye yayıldı. Karacadağ’ın eteklerinde sanayileşme oluyor. Yapacağımız sanayi bölgesi içerisinde geri dönüşüm, sosyal tesisleri, okul, hastane gibi birçok hizmet verilecek. Şu an da yol düzenlememizi yapmak için taşları kaldırıyoruz” dedi. 'Çalışmaları 3 senede tamamlamayı hedefliyoruz'Yaklaşık bin 200 iş yerinin yer alacağını ve 10 bin işçiye istihdam sağlayacaklarını dile getiren Çubuk, “Projemiz yaklaşık 10 milyar TL’lik projedir. 10 bin insanımızın çalışacağı bir sanayi tesisi oluşturuyoruz. Bu bölgede yüzyıllardır herhangi bir sanayileşme ve fabrika kurulmamıştı. Bakanlığımıza bin üyemizle beraber müracaat ettik. Bakanlığımız da bizleri kırmayıp bu imkanı tanıdı. Hep birlikte bu iş için kolları sıvadık. Bin dönüm arazi üzerine yapacağımız iş yerleri için çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Aynı zamanda ayıkladığımız taşları da geri dönüşüme kazandırıp asfalt için yollarımızda kullanacağız. Tahmini öngörümüz 3 sene içerisinde projemizi tamamlamaktır. Yaklaşık bin 200 iş yerinin açılmasını planlıyoruz” ifadelerini kullandı

diyarbakır

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proje, istihdam, diyarbakır