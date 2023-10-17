https://sputniknews.com.tr/20231017/trt-cumhuriyetin-100-yili-etkinliklerini-erteleme-sebebini-acikladi-1076411759.html

TRT, Cumhuriyetin 100. yılı etkinliklerini erteleme sebebini açıkladı

TRT, Cumhuriyetin 100. yılı etkinliklerini erteleme sebebini açıkladı

TRT'nin Cumhuriyetin 100. yılına özel düzenlenecek etkinlikleri, "Gazze'deki insanlık dramı" nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. 17.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-17T09:35+0300

2023-10-17T09:35+0300

2023-10-17T09:35+0300

yaşam

türkiye

cumhuriyet

atatürk

bayram

trt

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TRT'den yapılan açıklamada, "TRT, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenleyeceği ve tüm hazırlıkları biten eğlence odaklı konser ve gösterileri, Gazze'de yaşanan endişe verici insanlık dramı nedeniyle ileri bir tarihe erteledi." ifadesine yer verildi.Ertelenen konser, gösteri ve diğer etkinliklerin gerçekleştirileceği tarihler daha sonra açıklanacak.

https://sputniknews.com.tr/20231017/resmi-gazetede-yayimlandi-29-ekimde-marmaray-baskentray-ve-izban-ucretsiz-1076407317.html

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türkiye, cumhuriyet, atatürk, bayram, trt