https://sputniknews.com.tr/20231017/trt-cumhuriyetin-100-yili-etkinliklerini-erteleme-sebebini-acikladi-1076411759.html
TRT, Cumhuriyetin 100. yılı etkinliklerini erteleme sebebini açıkladı
TRT, Cumhuriyetin 100. yılı etkinliklerini erteleme sebebini açıkladı
TRT'nin Cumhuriyetin 100. yılına özel düzenlenecek etkinlikleri, "Gazze'deki insanlık dramı" nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. 17.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-17T09:35+0300
2023-10-17T09:35+0300
2023-10-17T09:35+0300
yaşam
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cumhuriyet
atatürk
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TRT'den yapılan açıklamada, "TRT, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenleyeceği ve tüm hazırlıkları biten eğlence odaklı konser ve gösterileri, Gazze'de yaşanan endişe verici insanlık dramı nedeniyle ileri bir tarihe erteledi." ifadesine yer verildi.Ertelenen konser, gösteri ve diğer etkinliklerin gerçekleştirileceği tarihler daha sonra açıklanacak.
https://sputniknews.com.tr/20231017/resmi-gazetede-yayimlandi-29-ekimde-marmaray-baskentray-ve-izban-ucretsiz-1076407317.html
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türkiye, cumhuriyet, atatürk, bayram, trt
TRT, Cumhuriyetin 100. yılı etkinliklerini erteleme sebebini açıkladı
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TRT'nin Cumhuriyetin 100. yılına özel düzenlenecek etkinlikleri, "Gazze'deki insanlık dramı" nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
TRT'den yapılan açıklamada, "TRT, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenleyeceği ve tüm hazırlıkları biten eğlence odaklı konser ve gösterileri, Gazze'de yaşanan endişe verici insanlık dramı nedeniyle ileri bir tarihe erteledi." ifadesine yer verildi.
Ertelenen konser, gösteri ve diğer etkinliklerin gerçekleştirileceği tarihler daha sonra açıklanacak.