https://sputniknews.com.tr/20231017/resmi-gazetede-yayimlandi-29-ekimde-marmaray-baskentray-ve-izban-ucretsiz-1076407317.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: 29 Ekim'de Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz

Resmi Gazete'de yayımlandı: 29 Ekim'de Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz

Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz olacak. 17.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-17T05:56+0300

2023-10-17T05:56+0300

2023-10-17T05:56+0300

türkiye

izban

başkentray

marmaray

29 ekim

29 ekim cumhuriyet bayramı

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29 Ekim Cumhuriyet Bayamı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyordu.Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, 29 Ekim Pazar günü Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden ücretsiz faydalanacak.

https://sputniknews.com.tr/20231015/bakirkoy-kirazli-metro-hatti-icin-tarih-belli-oldu-nerelerde-duracak-1076358045.html

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i̇zban ücretsiz mi, marmaray ücretsiz mi, başkentray ücretsiz mi, 29 ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi