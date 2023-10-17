https://sputniknews.com.tr/20231017/resmi-gazetede-yayimlandi-29-ekimde-marmaray-baskentray-ve-izban-ucretsiz-1076407317.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: 29 Ekim'de Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz
Resmi Gazete'de yayımlandı: 29 Ekim'de Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz
Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz olacak. 17.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-17T05:56+0300
2023-10-17T05:56+0300
2023-10-17T05:56+0300
türkiye
izban
başkentray
marmaray
29 ekim
29 ekim cumhuriyet bayramı
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29 Ekim Cumhuriyet Bayamı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyordu.Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, 29 Ekim Pazar günü Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden ücretsiz faydalanacak.
https://sputniknews.com.tr/20231015/bakirkoy-kirazli-metro-hatti-icin-tarih-belli-oldu-nerelerde-duracak-1076358045.html
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i̇zban ücretsiz mi, marmaray ücretsiz mi, başkentray ücretsiz mi, 29 ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi
i̇zban ücretsiz mi, marmaray ücretsiz mi, başkentray ücretsiz mi, 29 ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi
Resmi Gazete'de yayımlandı: 29 Ekim'de Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz
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Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz olacak.
29 Ekim Cumhuriyet Bayamı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyordu.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, 29 Ekim Pazar günü Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden ücretsiz faydalanacak.