Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı için tarih belli oldu: Nerelerde duracak?

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1 dk
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09:00
2 dk
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FSB Direktörü: Batı, Ukrayna'yı paralı askerler için eğitim sahasına dönüştürdü
09:10
2 dk
SESLİ HABER
Alman basın: Şansölye’nin partisi yerel seçimlerde tarihi yenilgiye uğradı
09:19
1 dk
SESLİ HABER
Hırvatistan lideri Milanović: ‘İsrail, Gazze’de sivilleri öldürerek tüm sempatileri kaybetti’
09:28
1 dk
SESLİ HABER
İranlı uzman: Demir Kubbe, çift kademeli füzelere karşı etkisiz
09:37
2 dk
SESLİ HABER
İsrail Savunma Bakanı: ‘Amacımız Gazze’deki tüm Hamas hedeflerini yok etmek’
09:46
1 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray’dan Ukrayna’ya 'kötü haber': Sonsuza kadar yardım edemeyiz
10:00
1 dk
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1 dk
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SESLİ HABER
Medvedev: IŞİD, Kiev rejiminin geleneksel ortağı
10:26
2 dk
SESLİ HABER
‘ABD, BM İnsan Hakları Konseyi seçimlerinde Rusya’nın seçilmemesi için kampanya yürüttü’
10:35
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Rus siyasetçi İstanbul'da planlanan Ukrayna toplantısı hakkında konuştu
10:45
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1 dk
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Fransız basını: Hamas'ın saldırısı, İsrail'in 'yenilmez kale' imajına darbe vurdu
20:10
1 dk
SESLİ HABER
Stoltenberg: ABD'nin Ortadoğu'daki askeri varlığını güçlendirmesi önemli
20:18
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna'nın tahıl ihracatında keskin düşüş
20:26
2 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Dünya ABD'nin Ortadoğu'daki başarısız politikasının 'enkazını kaldırmak' zorunda
20:35
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye, Gazze Şeridi'ne insani yardım gönderdi: Kargolar Mısır'a ulaştı
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1 dk
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Lukaşenko'dan Batı'ya uyarı: Ukrayna'daki çatışmayı durdurun, yoksa daha kötü olacak
21:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD'li ünlü sunucu Carlson: İsrail-Filistin gerilimi ABD hükümetinin iflasına yol açabilir
21:10
2 dk
SESLİ HABER
İranlı uzman: ABD’nin müdahalesi Orta Doğu’da büyük savaşa yol açabilir
21:20
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna sivilleri vurdu: Sputnik muhabiri ve eşi yaralandı, 4 yaşındaki kızları yaşamını yitirdi
21:29
2 dk
SESLİ HABER
Borrell’den itiraf: ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı finansmanda belirsizlik sürüyor
21:39
1 dk
SESLİ HABER
İranlı uzman: Rusya, tüm ulusların çıkarlarının dikkate alındığı adil bir dünya için çabalıyor
21:49
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22:19
2 dk
SESLİ HABER
Volker Türk: ‘HAMAS esirleri serbest bırakmalı’
22:27
1 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'in sözlerinin ardından Fransa'da Ukrayna bayrağı indirildi
22:36
2 dk
SESLİ HABER
Çin: Ortadoğu'da acil ateşkes gerekli
22:46
2 dk
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23:09
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SESLİ HABER
FSB: Rusya'ya getirilen çok miktarda sentetik uyuşturucu yakalandı
23:18
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Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı için tarih belli oldu: Nerelerde duracak?
Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı için tarih belli oldu: Nerelerde duracak?
Bakan Uraloğlu, Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nın şubatta hizmete gireceğini açıkladı. 7 durağa sahip olan hatta duraklar arasındaki seyahat süreleri de... 15.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-15T18:23+0300
2023-10-15T18:23+0300
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nın şubat ayı içinde İstanbullulara hizmet vermeye başlayacağını bildirdi.Uraloğlu, beraberindeki heyetle yapımı devam eden Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Kirazlı Metro Hattı'nda incelemelerde bulundu.İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Uraloğlu, Türkiye genelinde 12 ilde işletme altındaki yaklaşık 922 kilometre şehir içi raylı sistem hattının 395 kilometresinin bakanlık tarafından yapıldığını söyledi.Uraloğlu, "İstanbul, Kocaeli, Bursa, Kayseri ve Konya olmak üzere 5 ilde bakanlığımızca yapımı devam eden 9 projede, toplam 102,1 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattı inşaatı bulunuyor. İstanbul'da yapımını tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunduğumuz metro hatları toplamda 130,2 kilometre oldu. Bu Hatlar, Gebze-Halkalı Banliyö Hattı (Marmaray), Levent-Hisarüstü Metro Hattı, Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ve Başakşehir-Çam Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı'dır" diye konuştu.'İstanbul raylı sistem ağının yüzde 50'den fazlasını bakanlığımız yapmış olacak'Şu anda da toplam uzunluğu 55,7 kilometre olan 5 hatta İstanbul için çalışmalara devam ettiklerinin altını çizen Uraloğlu, bu hatların Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Kirazlı, Kağıthane-Gayrettepe, Halkalı-Başakşehir-İstanbul Havalimanı, Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı metro hatları ve Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi olduğunu ifade etti.Bakan Uraloğlu, "Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde İstanbul'daki raylı sistem ağı uzunluğu 394,5 kilometreye yükselecek ve İstanbul raylı sistem ağının yüzde 50'den fazlasını bakanlığımız yapmış olacak" şeklinde konuştu.Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nın 8,4 kilometre uzunluğunda, 7 istasyona sahip olduğunu belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:Uraloğlu, projede bugüne kadar 13,3 kilometre TBM ve 3,6 kilometre klasik tünel açma metodu ile olmak üzere toplam 16,9 kilometre tünel kazısını tamamladıklarını ifade ederek, "7 istasyonda toplam 105 bin metrekare yapı alanının yüzde 90'ını bitirdik. Toplam 17 kilometre demir yolu ray montajının 15 kilometresini tamamladık. Hat işlerinde yüzde 90 oranında ilerleme kaydettik. Projemizdeki istasyonlara ait kaba inşaat işlerini büyük ölçüde tamamladık. İnce işlere ait imalatlar yüzde 55, elektromekanik işlere ait imalatlar yüzde 62 oranında tamamlanmıştır" diye konuştu.Proje şubatta hizmete açılacakProjenin planlanan açılış tarihinin 2024'ün ilk çeyreği olduğuna işaret eden Uraloğlu, "Ancak biraz önce yaptığımız koordinasyon toplantısında bu projenin ilk çeyrekte değil, şubat ayı içerisinde İstanbul'un hizmetine verilebileceğini gördük ve o kararı aldık. Bunu da sizler aracılığıyla duyurmak istiyorum. Çalışmalar sırasında bizimle çok yakın işbirliği yapan Bağcılar, Güngören ve Bahçelievler belediye başkanlarımıza da çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu da çok önemli bir projenin son günlerinde yerinde incelemelerde bulunduklarını söyledi.Karaismailoğlu, bugün gelinen aşamanın çok sevindirici olduğunu belirterek, "İnşallah önümüzdeki aylarda bu projeyi İstanbulluların hizmetine sunmanın mutluluğunu hep beraber yaşayacağız" dedi.Son bir yıl içinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının İstanbul'da yaklaşık 50 kilometrelik metro hattını hizmete açtığını aktaran Karaismailoğlu, şöyle devam etti:
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Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı için tarih belli oldu: Nerelerde duracak?

18:23 15.10.2023
© AAMetro sefer
Metro sefer - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2023
© AA
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Bakan Uraloğlu, Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nın şubatta hizmete gireceğini açıkladı. 7 durağa sahip olan hatta duraklar arasındaki seyahat süreleri de belirtildi; Kayaşehir-Bakırköy İDO arası 39 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-İncirli arası 31 dakika, Kayaşehir-Kirazlı arası 27 dakika, Metrokent-Özgürlük Meydanı arası 30 dakika olacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nın şubat ayı içinde İstanbullulara hizmet vermeye başlayacağını bildirdi.
Uraloğlu, beraberindeki heyetle yapımı devam eden Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Kirazlı Metro Hattı'nda incelemelerde bulundu.
İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Uraloğlu, Türkiye genelinde 12 ilde işletme altındaki yaklaşık 922 kilometre şehir içi raylı sistem hattının 395 kilometresinin bakanlık tarafından yapıldığını söyledi.
Uraloğlu, "İstanbul, Kocaeli, Bursa, Kayseri ve Konya olmak üzere 5 ilde bakanlığımızca yapımı devam eden 9 projede, toplam 102,1 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattı inşaatı bulunuyor. İstanbul'da yapımını tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunduğumuz metro hatları toplamda 130,2 kilometre oldu. Bu Hatlar, Gebze-Halkalı Banliyö Hattı (Marmaray), Levent-Hisarüstü Metro Hattı, Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ve Başakşehir-Çam Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı'dır" diye konuştu.

'İstanbul raylı sistem ağının yüzde 50'den fazlasını bakanlığımız yapmış olacak'

Şu anda da toplam uzunluğu 55,7 kilometre olan 5 hatta İstanbul için çalışmalara devam ettiklerinin altını çizen Uraloğlu, bu hatların Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Kirazlı, Kağıthane-Gayrettepe, Halkalı-Başakşehir-İstanbul Havalimanı, Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı metro hatları ve Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi olduğunu ifade etti.
Bakan Uraloğlu, "Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde İstanbul'daki raylı sistem ağı uzunluğu 394,5 kilometreye yükselecek ve İstanbul raylı sistem ağının yüzde 50'den fazlasını bakanlığımız yapmış olacak" şeklinde konuştu.
Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nın 8,4 kilometre uzunluğunda, 7 istasyona sahip olduğunu belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:
"Bu istasyonlar, Özgürlük Meydanı, İncirli, Haznedar, İlkyuva, Yıldıztepe, Molla Gürani ve son olarak Kirazlı istasyonlarıdır. Saatte 80 kilometre hızla günde 1 milyon yolcu bu hattımız ile seyahat edebilecektir. Hattın işletmeye alınması ile Kayaşehir-Bakırköy İDO arası seyahat süresi 39 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-İncirli arası seyahat süresi 31 dakika, Kayaşehir-Kirazlı arası seyahat süresi 27 dakika, Metrokent-Özgürlük Meydanı arası seyahat süresi 30 dakika olacak. Hepimizin en değerli şeyi zamandır. Bu projemiz de İstanbul'umuza, İstanbullulara zaman anlamında çok büyük katkı sağlayacaktır. Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'mızın 25 yıllık projeksiyondaki kara yolu bakım ve işletme ve zaman kazancı gibi etkenlerden ekonomik kazancı 6,1 milyar dolar olacak."
Uraloğlu, projede bugüne kadar 13,3 kilometre TBM ve 3,6 kilometre klasik tünel açma metodu ile olmak üzere toplam 16,9 kilometre tünel kazısını tamamladıklarını ifade ederek, "7 istasyonda toplam 105 bin metrekare yapı alanının yüzde 90'ını bitirdik. Toplam 17 kilometre demir yolu ray montajının 15 kilometresini tamamladık. Hat işlerinde yüzde 90 oranında ilerleme kaydettik. Projemizdeki istasyonlara ait kaba inşaat işlerini büyük ölçüde tamamladık. İnce işlere ait imalatlar yüzde 55, elektromekanik işlere ait imalatlar yüzde 62 oranında tamamlanmıştır" diye konuştu.

Proje şubatta hizmete açılacak

Projenin planlanan açılış tarihinin 2024'ün ilk çeyreği olduğuna işaret eden Uraloğlu, "Ancak biraz önce yaptığımız koordinasyon toplantısında bu projenin ilk çeyrekte değil, şubat ayı içerisinde İstanbul'un hizmetine verilebileceğini gördük ve o kararı aldık. Bunu da sizler aracılığıyla duyurmak istiyorum. Çalışmalar sırasında bizimle çok yakın işbirliği yapan Bağcılar, Güngören ve Bahçelievler belediye başkanlarımıza da çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu da çok önemli bir projenin son günlerinde yerinde incelemelerde bulunduklarını söyledi.
Karaismailoğlu, bugün gelinen aşamanın çok sevindirici olduğunu belirterek, "İnşallah önümüzdeki aylarda bu projeyi İstanbulluların hizmetine sunmanın mutluluğunu hep beraber yaşayacağız" dedi.
Son bir yıl içinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının İstanbul'da yaklaşık 50 kilometrelik metro hattını hizmete açtığını aktaran Karaismailoğlu, şöyle devam etti:
"İnşallah önümüzdeki günlerde bir o kadar daha yapıp İstanbulluların hizmetine sunacak. Çünkü İstanbul gibi büyük metropollerde toplu taşıma yaşamın olmazsa olmazı. Bu şehirde hayatın kolaylaştırması için toplu taşımanın erişilebilir, güvenli ve ekonomik işletilmesi lazım ki şehirde yaşamak daha kolay olsun."
Metro sefer - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2023
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Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı'nda seferler normale döndü
7 Eylül, 06:55
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