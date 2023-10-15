https://sputniknews.com.tr/20231015/bakirkoy-kirazli-metro-hatti-icin-tarih-belli-oldu-nerelerde-duracak-1076358045.html

Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı için tarih belli oldu: Nerelerde duracak?

Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı için tarih belli oldu: Nerelerde duracak?

Bakan Uraloğlu, Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nın şubatta hizmete gireceğini açıkladı. 7 durağa sahip olan hatta duraklar arasındaki seyahat süreleri de... 15.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-15T18:23+0300

2023-10-15T18:23+0300

2023-10-15T18:23+0300

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nın şubat ayı içinde İstanbullulara hizmet vermeye başlayacağını bildirdi.Uraloğlu, beraberindeki heyetle yapımı devam eden Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Kirazlı Metro Hattı'nda incelemelerde bulundu.İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Uraloğlu, Türkiye genelinde 12 ilde işletme altındaki yaklaşık 922 kilometre şehir içi raylı sistem hattının 395 kilometresinin bakanlık tarafından yapıldığını söyledi.Uraloğlu, "İstanbul, Kocaeli, Bursa, Kayseri ve Konya olmak üzere 5 ilde bakanlığımızca yapımı devam eden 9 projede, toplam 102,1 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattı inşaatı bulunuyor. İstanbul'da yapımını tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunduğumuz metro hatları toplamda 130,2 kilometre oldu. Bu Hatlar, Gebze-Halkalı Banliyö Hattı (Marmaray), Levent-Hisarüstü Metro Hattı, Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ve Başakşehir-Çam Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı'dır" diye konuştu.'İstanbul raylı sistem ağının yüzde 50'den fazlasını bakanlığımız yapmış olacak'Şu anda da toplam uzunluğu 55,7 kilometre olan 5 hatta İstanbul için çalışmalara devam ettiklerinin altını çizen Uraloğlu, bu hatların Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Kirazlı, Kağıthane-Gayrettepe, Halkalı-Başakşehir-İstanbul Havalimanı, Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı metro hatları ve Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi olduğunu ifade etti.Bakan Uraloğlu, "Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde İstanbul'daki raylı sistem ağı uzunluğu 394,5 kilometreye yükselecek ve İstanbul raylı sistem ağının yüzde 50'den fazlasını bakanlığımız yapmış olacak" şeklinde konuştu.Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nın 8,4 kilometre uzunluğunda, 7 istasyona sahip olduğunu belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:Uraloğlu, projede bugüne kadar 13,3 kilometre TBM ve 3,6 kilometre klasik tünel açma metodu ile olmak üzere toplam 16,9 kilometre tünel kazısını tamamladıklarını ifade ederek, "7 istasyonda toplam 105 bin metrekare yapı alanının yüzde 90'ını bitirdik. Toplam 17 kilometre demir yolu ray montajının 15 kilometresini tamamladık. Hat işlerinde yüzde 90 oranında ilerleme kaydettik. Projemizdeki istasyonlara ait kaba inşaat işlerini büyük ölçüde tamamladık. İnce işlere ait imalatlar yüzde 55, elektromekanik işlere ait imalatlar yüzde 62 oranında tamamlanmıştır" diye konuştu.Proje şubatta hizmete açılacakProjenin planlanan açılış tarihinin 2024'ün ilk çeyreği olduğuna işaret eden Uraloğlu, "Ancak biraz önce yaptığımız koordinasyon toplantısında bu projenin ilk çeyrekte değil, şubat ayı içerisinde İstanbul'un hizmetine verilebileceğini gördük ve o kararı aldık. Bunu da sizler aracılığıyla duyurmak istiyorum. Çalışmalar sırasında bizimle çok yakın işbirliği yapan Bağcılar, Güngören ve Bahçelievler belediye başkanlarımıza da çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu da çok önemli bir projenin son günlerinde yerinde incelemelerde bulunduklarını söyledi.Karaismailoğlu, bugün gelinen aşamanın çok sevindirici olduğunu belirterek, "İnşallah önümüzdeki aylarda bu projeyi İstanbulluların hizmetine sunmanın mutluluğunu hep beraber yaşayacağız" dedi.Son bir yıl içinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının İstanbul'da yaklaşık 50 kilometrelik metro hattını hizmete açtığını aktaran Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

https://sputniknews.com.tr/20230907/kirazli-kayasehir-merkez-metro-hattinda-seferler-normale-dondu-1075260595.html

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