https://sputniknews.com.tr/20230907/kirazli-kayasehir-merkez-metro-hattinda-seferler-normale-dondu-1075260595.html
Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı'nda seferler normale döndü
Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı'nda seferler normale döndü
İstanbul'da meydana gelen sel nedeniyle Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında yapılan Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı'nda seferler normale döndü. 07.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-07T06:55+0300
2023-09-07T06:55+0300
2023-09-07T06:55+0300
türkiye
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sefer
sel
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İstanbul'da meydana gelen sel nedeniyle Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında yapılan Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı'nda seferler normale döndü.Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı'mızda seferlerimiz Kirazlı-Kayaşehir Merkez arasında yapılmaya başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230906/metro-istanbuldan-kirazli-kayasehir-metro-hatti-seferlerine-iliskin-aciklama-1075230158.html
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metro, sefer, sel
Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı'nda seferler normale döndü
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İstanbul'da meydana gelen sel nedeniyle Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında yapılan Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı'nda seferler normale döndü.
İstanbul'da meydana gelen sel nedeniyle Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında yapılan Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı'nda seferler normale döndü.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı'mızda seferlerimiz Kirazlı-Kayaşehir Merkez arasında yapılmaya başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.