https://sputniknews.com.tr/20230906/metro-istanbuldan-kirazli-kayasehir-metro-hatti-seferlerine-iliskin-aciklama-1075230158.html

Metro İstanbul’dan Kirazlı-Kayaşehir metro hattı seferlerine ilişkin açıklama

Metro İstanbul’dan Kirazlı-Kayaşehir metro hattı seferlerine ilişkin açıklama

Metro İstanbul, dün akşam meydana gelen kuvvetli yağışlar nedeniyle M3 Kirazlı-Kayaşehir metro hattı seferlerinin Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında... 06.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-06T08:37+0300

2023-09-06T08:37+0300

2023-09-06T08:37+0300

türkiye

metro

yağış

istanbul

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Metro İstanbul, dün akşam kentteki bazı ilçelerde etkili olan sel ve su baskınları nedeniyle M3 Kirazlı-Kayaşehir metro hattı seferlerinin Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında yapıldığını bildirdi.Açıklamada, "M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattımızda seferlerimiz Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında yapılmaktadır. Araçlarımız Siteler ve Turgut Özal istasyonlarımızda durmayacaktır” ifadeleri kullanıldı.Dün akşam kentteki bazı ilçelerde etkili olan sağanak sonrası Kayaşehir Merkez istasyonu vatandaşların güvenliği için kapatılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230906/istanbulda-saganak-felaketi-ev-ve-is-yerlerini-su-basti-sele-kapilan-2-kisi-hayatini-kaybetti-1075227306.html

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