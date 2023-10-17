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Servetine servet katıyor: Ronaldo, dünyanın en zengin sporcusu oldu
Servetine servet katıyor: Ronaldo, dünyanın en zengin sporcusu oldu
Saha içi ve saha dışı toplam kazançları en yüksek olan futbolcu, Cristiano Ronaldo oldu. 17.10.2023, Sputnik Türkiye
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Suudi Arabistan Ligi'ndeki Al-Nassr takımına rekor ücretle transfer olan 38 yaşındaki ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, dünyanın en zengin futbolcusu ve sporcusu oldu. Beş kez Ballon d'Or kazanan oyuncu, geçen sene Manchester United'dan Al-Nassr'a gitmişti. Forbes dergisi, saha içi ve saha dışı toplam kazançları en yüksek olan futbolcuları sıraladı. Sıralama ise şöyle: Cristiano Ronaldo'nun gelirinin büyük bir kısmı futboldan gelse de, diğer şirketlerle yaptığı anlaşmalar da oldukça büyük bir gelir kaynağı. Ronaldo'nun Nike, Jacob&amp;Co ve daha birçok büyük şirketle anlaşması var ve yılda reklam gelirlerinde 60 milyon dolar kazanıyor. Futbolda ise 4.1 milyon dolar haftalık geliri bulunuyor. Bu gelir düzeyi Ronaldo'yu sadece futbolcular arasında değil, dünyada var olan spor türlerindeki en zengin oyuncu da yapıyor. Rekor yenilemişti 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri J Grubu’nda Portekiz, 8. maçında Bosna Hersek ile deplasmanda yapılan maçta, milli takımlardaki en golcü futbolcu olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, attığı 2 golle, gol sayısını 127’ye yükseltti.Grupta ilk 7 maçını kazanarak Almanya biletini almaya hak kazanan Portekiz’de Cristiano Ronaldo, Bosna Hersek karşısında da maça damga vurdu.
https://sputniknews.com.tr/20231014/irandan-aciklama-ronaldo-kirbaclanacak-mi-1076327119.html
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cristiano ronaldo, al nassr, harry kane, kevin de bruyne, sadio mane, salah, muhammed salah, messi, neymar, karim benzema
cristiano ronaldo, al nassr, harry kane, kevin de bruyne, sadio mane, salah, muhammed salah, messi, neymar, karim benzema

Servetine servet katıyor: Ronaldo, dünyanın en zengin sporcusu oldu

16:14 17.10.2023 (güncellendi: 16:25 17.10.2023)
© AP Photo / Amr NabilCristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / Amr Nabil
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Saha içi ve saha dışı toplam kazançları en yüksek olan futbolcu, Cristiano Ronaldo oldu.
Suudi Arabistan Ligi'ndeki Al-Nassr takımına rekor ücretle transfer olan 38 yaşındaki ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, dünyanın en zengin futbolcusu ve sporcusu oldu. Beş kez Ballon d'Or kazanan oyuncu, geçen sene Manchester United'dan Al-Nassr'a gitmişti.
Forbes dergisi, saha içi ve saha dışı toplam kazançları en yüksek olan futbolcuları sıraladı.
Sıralama ise şöyle:
10. Harry Kane - 36 milyon dolar
9. Kevin De Bruyne - 39 milyon dolar
8. Sadio Mane - 52 milyon dolar
7. Mohamed Salah - 53 milyon dolar
6. Erling Haaland - 58 milyon dolar
5. Karim Benzema - 106 milyon dolar
4. Kylian Mbappe - 110 milyon dolar
3. Neymar Jr. - 112 milyon dolar
2. Lionel Messi - 135 milyon dolar
1. Cristiano Ronaldo - 260 Milyon Dolar
Cristiano Ronaldo'nun gelirinin büyük bir kısmı futboldan gelse de, diğer şirketlerle yaptığı anlaşmalar da oldukça büyük bir gelir kaynağı. Ronaldo'nun Nike, Jacob&Co ve daha birçok büyük şirketle anlaşması var ve yılda reklam gelirlerinde 60 milyon dolar kazanıyor. Futbolda ise 4.1 milyon dolar haftalık geliri bulunuyor.
Bu gelir düzeyi Ronaldo'yu sadece futbolcular arasında değil, dünyada var olan spor türlerindeki en zengin oyuncu da yapıyor.

Rekor yenilemişti

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri J Grubu’nda Portekiz, 8. maçında Bosna Hersek ile deplasmanda yapılan maçta, milli takımlardaki en golcü futbolcu olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, attığı 2 golle, gol sayısını 127’ye yükseltti.

Grupta ilk 7 maçını kazanarak Almanya biletini almaya hak kazanan Portekiz’de Cristiano Ronaldo, Bosna Hersek karşısında da maça damga vurdu.
Cristiano Ronaldo - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2023
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