https://sputniknews.com.tr/20231014/irandan-aciklama-ronaldo-kirbaclanacak-mi-1076327119.html

İran'dan açıklama: Ronaldo kırbaçlanacak mı?

İran'dan açıklama: Ronaldo kırbaçlanacak mı?

Cristiano Ronaldo, İranlı ressam Fatemeh Hamami'ye dokunduğu gerekçesiyle kırbaç cezasıyla yargılanacağı ifade edilmişti. Fakat İran'dan yapılan açıklamada... 14.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-14T11:31+0300

2023-10-14T11:31+0300

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ronaldo

cristiano ronaldo

al nassr

iran

kırbaç

kırbaç cezası

yaşam

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Cristiano Ronaldo, portresini çizen İranlı ressam Fatemeh Hamami'ye dokunduğu ve sarıldığı için İran'da 99 kırbaç cezası istemiyle yargılanacağı söylenmişti.Ronaldo'nun takımı Al Nassr, Asya Şampiyonlar Ligi'nde Persepolis ile karşılaşmak için Tahran'a gitmişti. Ronaldo'nun takımı bu maçı 2-0 kazandı. Maçtan sonra İranlı ressam Hamami, çizdiği portreleri Ronaldo'ya hediye etmiş ve buna karşılık olarak Ronaldo da Hamami'ye imzalı formasını hediye etmiş ve sarılmıştı.Fakat daha sonra medyada çıkan haberlerde bu durumun, İran hukukunda zina sayıldığı ve bunun cezasının '99 kırbaç' olduğu yer almıştı.İran, Ronaldo'nun ülkeye dönmesi halinde ceza alacağı yönündeki haberleri 'şiddetle yalanlıyor'İran medyasında yer alan haberlerde, bazı avukatların Portekizli futbolcu hakkında Hamimi ile görüşmesi nedeniyle şikayette bulunduğu iddia edilmişti. Batı medyasında da İran adalet sistemi Ronaldo'yu bir dahaki sefere İran'a geldiğinde cezalandırmak zorunda kalacağı şeklinde haberler yer almıştı.Bu haberler ile ilgili İran'ın İspanya Büyükelçiliği'nden de bir açıklama yapılmış ve şu cümleler kullanılmıştı: "Uluslararası bir sporcuya karşı herhangi bir mahkeme kararı verilmesini şiddetle reddediyoruz."Bu iddialar neticesinde İran'dan bir açıklama geldi ve tüm bu iddialar yalanlandı. İran'dan yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:Buna ek olarak açıklamada, Cristiano Ronaldo'nun 18 ve 19 Eylül tarihlerinde resmi bir futbol maçında oynamak üzere İran'a geldiği ve halk ile yetkililer tarafından çok iyi karşılandığını belirtildi. Ayrıca İranlı yetkililer, Fatemeh Hamami ile Ronaldo'nun yaptığı samimi ve insani görüşmenin hem halk hem de ülkenin spor yetkilileri tarafından takdirle karşılandığını ifade ettiler.

https://sputniknews.com.tr/20231013/cristiano-ronaldo-99-kirbac-cezasi-istemiyle-yargilaniyor-1076303150.html

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ronaldo, cristiano ronaldo, al nassr, iran, kırbaç, kırbaç cezası