İran'dan açıklama: Ronaldo kırbaçlanacak mı?

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Hırvatistan lideri Milanović: ‘İsrail, Gazze’de sivilleri öldürerek tüm sempatileri kaybetti’
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Venezuela: 'İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları durumu kötüleştiriyor'
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İranlı uzman: ABD’nin müdahalesi Orta Doğu’da büyük savaşa yol açabilir
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Türkiye, Gazze Şeridi'ne insani yardım gönderdi: Kargolar Mısır'a ulaştı
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Rus siyasetçi İstanbul'da planlanan Ukrayna toplantısı hakkında konuştu
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İsrail Savunma Bakanı: ‘Amacımız Gazze’deki tüm Hamas hedeflerini yok etmek’
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ABD basını: Avrupa, Kiev yardımları sonrası İsrail'e kaynak kalmamasından korkuyor
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Fransız basını: Hamas'ın saldırısı, İsrail'in 'yenilmez kale' imajına darbe vurdu
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Rusya, ABD'nin Ukrayna'daki askeri-biyolojik programlarına katılan yeni isimleri açıkladı
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Alman basın: Şansölye’nin partisi yerel seçimlerde tarihi yenilgiye uğradı
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Borrell’den itiraf: ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı finansmanda belirsizlik sürüyor
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Volker Türk: ‘HAMAS esirleri serbest bırakmalı’
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ABD basını: Rusya'nın Ukrayna'daki Su-34 hamlesi korkutuyor
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Türkiye, Gazze Şeridi'ne insani yardım gönderdi: Kargolar Mısır'a ulaştı
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Filistinli uzman: Artık her senaryo gerçekleştirilebilir
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Duma Başkanı Volodin: Filistin-İsrail çatışmasından Batı sorumlu
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BM yetkilisi: Gazze'deki mevcut çatışma 2,2 milyon kişinin durumunu daha da kötüleştirecek
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Mısır Cumhurbaşkanı ve BAE liderinden Filistin'e yardım
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Batı basını: ABD, Ortadoğu'daki askerlerine yönelik saldırılardan korkuyor
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Pentagon'dan Sputnik'e açıklama: İsrail'e ikinci uçak gemisi gönderilecek mi?
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Tel-Aviv’deki marketlerin rafları boşalıyor
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Medvedev: IŞİD, Kiev rejiminin geleneksel ortağı
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Pentagon: ATACMS füzelerinin teslimatı konusunda henüz açıklayacak bir şey yok
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ABD'li ünlü sunucu Carlson: İsrail-Filistin gerilimi ABD hükümetinin iflasına yol açabilir
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Beyaz Saray’dan Ukrayna’ya 'kötü haber': Sonsuza kadar yardım edemeyiz
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Borrell'dan İsrail'e uluslararası insancıl hukuka saygı gösterme çağrısı
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Borrell: AB'nin Filistin'e mali yardım sağlamaya devam edecek
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Zaharova: Dünya ABD'nin Ortadoğu'daki başarısız politikasının 'enkazını kaldırmak' zorunda
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ABD basını: Pentagon, Ukrayna ve İsrail nedeniyle yaşayabileceği mühimmat sıkıntısından endişeli
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Alman medyası: İsrail beş cephede çatışma riskiyle karşı karşıya
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Rus uzman: Putin, nükleer silahlarla ilgili açıklamasıyla Rusya'yı suçlayanlara net yanıt verdi
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FSB Direktörü: Batı, Ukrayna'yı paralı askerler için eğitim sahasına dönüştürdü
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Çin basını: ABD’li savunma şirketleri, İsrail-Filistin çatışmalarından karlı çıkabilir
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Romanya Parlamentosu, Zelenskiy'in konuşma yapacağı toplantıyı iptal etti
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Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Doğalgaz transfer haritasını Türkiye'ye gönderdik
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İranlı uzman: ABD’nin müdahalesi Orta Doğu’da büyük savaşa yol açabilir
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'İsrail istihbaratının ölümcül hatası, yapay zekanın rolünü abartmasıydı'
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Hırvatistan lideri Milanović: ‘İsrail, Gazze’de sivilleri öldürerek tüm sempatileri kaybetti’
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Stoltenberg: ABD'nin Ortadoğu'daki askeri varlığını güçlendirmesi önemli
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Biden’dan İsrail'deki gerilimin ortasında bir gaf daha
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Ukrayna sivilleri vurdu: Sputnik muhabiri ve eşi yaralandı, 4 yaşındaki kızları yaşamını yitirdi
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Rus Senatör: Ukrayna'nın Hamas'a silah verdiği doğrulanırsa İsrail bunu affetmez
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İstanbul’da bir ilk: Uluslararası Rus Dili Haftası düzenleniyor
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Venezuela: 'İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları durumu kötüleştiriyor'
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'Zelenskiy, dayanışma nişanesi olarak İsrail'i ziyaret etmek istiyor'
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FSB: Rusya'ya getirilen çok miktarda sentetik uyuşturucu yakalandı
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ABD, İsrail çatışması nedeniyle İran fonlarını yeniden dondurabilir
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Fransız siyasi analist: Rusya ve Batı, Putin'in altı ilkesini farklı anlayacak
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ABD Senatörü: Biden, Ukrayna'daki yolsuzluğun boyutlarını gizliyor
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AB'nin Kiev'e yaptığı mali yardım ABD'nin yaptığı yardımı aştı
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İranlı uzman Jelalzadeh: Hamas’ın İsrail operasyonunun bölge dışında da sonuçları olacak
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Zelenskiy'in sözlerinin ardından Fransa'da Ukrayna bayrağı indirildi
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Rusya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi: Rusların yüzde 79'u Putin'i destekliyor
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Lukaşenko'dan Batı'ya uyarı: Ukrayna'daki çatışmayı durdurun, yoksa daha kötü olacak
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‘ABD, BM İnsan Hakları Konseyi seçimlerinde Rusya’nın seçilmemesi için kampanya yürüttü’
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Batı basını: ABD, Putin'in Rus silahlarının imkanlarına ilişkin sözlerinden endişe duymalı