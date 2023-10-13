https://sputniknews.com.tr/20231013/cristiano-ronaldo-99-kirbac-cezasi-istemiyle-yargilaniyor-1076303150.html

Cristiano Ronaldo 99 kırbaç cezası istemiyle yargılanıyor

Cristiano Ronaldo 99 kırbaç cezası istemiyle yargılanıyor

Cristiano Ronaldo, İranlı ressam Fatemeh Hamami'ye dokunduğu gerekçesiyle kırbaç cezasıyla yargılanıyor. Ronaldo'nun 99 kırbaç cezasıyla karşı karşıya olduğu... 13.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-13T12:59+0300

2023-10-13T12:59+0300

2023-10-13T12:59+0300

spor

cristiano ronaldo

iran

kırbaç

kırbaç cezası

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Cristiano Ronaldo, portresini çizen İranlı ressam Fatemeh Hamami'ye dokunduğu ve sarıldığı için İran'da 99 kırbaç cezası istemiyle yargılanmaya başlandı.Ronaldo'nun takımı Al Nassr, Asya Şampiyonlar Ligi'nde Persepolis ile karşılaşmak için Tahran'a gitti. Ronaldo'nun takımı bu maçı 2-0 kazandı. Maçtan sonra İranlı ressam Hamami, çizdiği portreleri Ronaldo'ya hediye etti. Ronaldo da buna karşılık olarak Hamami'ye imzalı formasını hediye etti ve sarıldı.NTV'nin haberine göre, 'Sarılma' üzerine çok sayıda İranlı avukat, Ronaldo'yu şikayet etti. Çünkü, İran yasalarında bekar bir kadına dokunmanın cezasının zina ile eşdeğer olduğu ve 99 kırbaç gerektirdiği belirtildi.Ronaldo, pişman olduğunu dile getirir ve bir daha yapmayacağını söyleyerek yemin ederse 99 kırbaç cezası affedilecek.

https://sputniknews.com.tr/20230911/-ronaldonun-maci-seyircisiz-oynanacak-1075389262.html

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cristiano ronaldo, iran, kırbaç, kırbaç cezası