https://sputniknews.com.tr/20230911/-ronaldonun-maci-seyircisiz-oynanacak-1075389262.html
Ronaldo'nun maçı seyircisiz oynanacak
Ronaldo'nun maçı seyircisiz oynanacak
Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr ile İran'ın önde gelen futbol kulüplerinden Persepolis'in Tahran'da yapacağı karşılaşma... 11.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-11T17:46+0300
2023-09-11T17:46+0300
2023-09-11T17:46+0300
spor
cristiano ronaldo
iran
maç
seyircisiz
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Mehr Haber Ajansı'na göre, İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Tac Al Nassr ile Persepolis arasındaki karşılaşmaya dair bilgi verdi.Tac, Asya Şampiyonlar Ligi'nde Persepolis ile Al Nassr arasında 19 Eylül'de Tahran'daki Azadi Stadı'nda yapılacak maçın seyircisiz oynanacağını söyledi.İranlı yetkili, "Bu maçtaki temel sorunumuz seyircisiz olmasıdır. Uluslararası müsabakaların tamamının seyircili olmasını sağlamak zorundayız" diye konuştu.Tac, "Ronaldo gibi büyük bir futbolcunun Azadi Stadı'nda oynaması, dikkatleri İran futboluna çekecektir. Bu nedenle İran takımlarının Asya ve dünya müsabakalarında yer almasını arttırmak programımız dahilindedir" ifadelerini kullandı.Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), Persepolis Tahran Futbol Kulübüne ait sosyal medya hesabından 1 Haziran 2021 tarihinde, Hindistan'ı tahkir edici ifadeler kullanılması sonrasında, Persepolis'e, Asya Şampiyonlar Ligi ilk maçını seyircisiz oynama cezası vermişti.
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Ronaldo'nun maçı seyircisiz oynanacak
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Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr ile İran'ın önde gelen futbol kulüplerinden Persepolis'in Tahran'da yapacağı karşılaşma seyircisiz olacak.
Mehr Haber Ajansı'na göre, İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Tac Al Nassr ile Persepolis arasındaki karşılaşmaya dair bilgi verdi.
Tac, Asya Şampiyonlar Ligi'nde Persepolis ile Al Nassr arasında 19 Eylül'de Tahran'daki Azadi Stadı'nda yapılacak maçın seyircisiz oynanacağını söyledi.
İranlı yetkili, "Bu maçtaki temel sorunumuz seyircisiz olmasıdır. Uluslararası müsabakaların tamamının seyircili olmasını sağlamak zorundayız" diye konuştu.
Tac, "Ronaldo gibi büyük bir futbolcunun Azadi Stadı'nda oynaması, dikkatleri İran futboluna çekecektir. Bu nedenle İran takımlarının Asya ve dünya müsabakalarında yer almasını arttırmak programımız dahilindedir" ifadelerini kullandı.
Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), Persepolis Tahran Futbol Kulübüne ait sosyal medya hesabından 1 Haziran 2021 tarihinde, Hindistan'ı tahkir edici ifadeler kullanılması sonrasında, Persepolis'e, Asya Şampiyonlar Ligi ilk maçını seyircisiz oynama cezası vermişti.