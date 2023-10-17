https://sputniknews.com.tr/20231017/rus-ordusu-donetskte-ukraynanin-iki-sabotaj-grubunu-etkisiz-hale-getirdi-1076435485.html

Rus ordusu Donetsk’te Ukrayna’nın iki sabotaj grubunu etkisiz hale getirdi

Rus ordusu Donetsk’te Ukrayna’nın iki sabotaj grubunu etkisiz hale getirdi

Zaporojye Bölge İdaresi Ana Konseyi üyesi Vladimir Rogov, Rus ordu birliklerinin Ukrayna’nın iki sabotaj ve keşif grubunu etkisiz hale getirdiğini bildirdi. 17.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-17T16:05+0300

2023-10-17T16:05+0300

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ukrayna krizi

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donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

zaporojye

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

sabotaj

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Rusya’ya bağlanan Zaporojye Bölgesi’ndeki ‘Rusya ile Birlikteyiz’ hareketinin lideri ve askeri-sivil idarenin konsey üyesi Rogov, Rus askerlerinin Ukrayna’nın iki sabotaj ve keşif grubunu etkisiz hale getirdiğini, ayrıca Urojaynoye ve Staromayorske bölgesinde Ukraynalı askerlerin dört rotasyon girişimini engellediğini belirtti.Her biri bir bölükten oluşan altı düşman grubunun Rus ordusunun Verbovoye köyü yönündeki savunmasını aşmaya çalıştığında dikkat çeken Rogov, ancak Rus birliklerin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin saldırı girişimlerini durdurduğu bilgisini verdi.Rogov ayrıca Ukrayna ordusunun meydana gelen çatışmalar sırasında onlarca askerinden yoksun kaldığını ifade etti.Rusya Savunma Bakanlığı daha önce Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin sadece Donetsk istikametinde 485’e yakın askerini kaybettiğini açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231017/rusya-savunma-bakanligi-rus-ordusu-24-saat-icinde-680den-fazla-ukrayna-askerini-oldurdu-1076389838.html

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ukrayna krizi, ukrayna, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), zaporojye, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, sabotaj