Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'yı Nazilerden arındırmak ve ülkedeki aşırı milliyetçilerin silahsızlandırılmasını sağlamak için özel askeri harekata devam ediyor.



Rusya Savunma Bakanlığı'nın son 24 saatteki gelişmeleri bildirdiği açıklamasına göre Kupyansk yönünde Ukraynalı güçlerin 10 saldırı püskürtüldü. Yaşanan çatışmalarda yaklaşık 85 Ukrayna askeri öldürüldü.



Krasnıy Liman yönünde 2 karşı saldırının püskürtülmesi sırasında 65 Ukrayna askeri etkisiz hale getirilirken Donetsk yönünde 10 saldırı girişiminde başarısız olan Kiev'e bağlı güçler 460 askerini yitirdi.



Güney Donetsk yönündeki operasyonlarda 70'den fazla Ukrayna askeri hayatını kaybederken Zaporojye yönünde bu rakam 55 olarak kaydedildi.



Herson yönünde ise 65 asker ölü olarak geçirildi ve son 24 saatte öldürülen Ukrayna askeri sayısı 680'in üzerine çıktı.



Operasyonlar sırasında Ukrayna'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat deposu da imha edildi.