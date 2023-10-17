https://sputniknews.com.tr/20231017/polonyada-secimler-sonuclandi-mevcut-iktidar-birinci-parti-ciksa-da-meclis-cogunlugunu-kaybetti-1076418367.html

Polonya'da seçimler sonuçlandı: Mevcut iktidar birinci parti çıksa da meclis çoğunluğunu kaybetti

Polonya'da seçimler sonuçlandı: Mevcut iktidar birinci parti çıksa da meclis çoğunluğunu kaybetti

Polonya'da iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi, seçimleri yüzde 35.38 oy oranıyla birinci tamamladı ancak Meclis çoğunluğunu sağlayamadı 17.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-17T11:54+0300

2023-10-17T11:54+0300

2023-10-17T11:54+0300

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Polonya'daki genel seçimler ve referandumda oyların sayımı tamamlandı, buna göre iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi (PİS), seçimleri yüzde 35.38 oy oranıyla birinci tamamladı.Polonya Ulusal Seçim Komisyonu verilerine göre, seçimde 21 milyon 596 bin 674 kişi oy kullandı. Tamamlanan oy sayımıyla yüzde 35.38 oy alan ve birinci olan PİS, diğer partilerin sonuçlarına göre Meclis çoğunluğunu kaybediyor. Bu durumda 3 muhalefet partisinin koalisyon kurarak Meclis'te çoğunluğu alması öngörülüyor.Öte yandan 4 sorudan oluşan referanduma katılım oranı yüzde 40.91 olarak açıklandı. Buna göre yüzde 50'yi aşamadığı için referandum geçersiz sayılacak.Muhalefet, seçmenlerine 'referandum oylamasına katılmamaları ve yalnızca genel seçimler için oy kullanmaları' çağrısında bulunmuştu.Referandumda ne soruldu?Referandumda ise seçmenlerden dört soruya yanıtı vermesi istendi. Bu kapsamda seçmenlere göçmenlerin kabul edilip edilmemesi, Belarus sınırına yeni bir duvar örülmesi, emeklilik yaşının yükseltilmesi ve devlet varlıklarının satılması konularında görüşleri soruldu.

https://sputniknews.com.tr/20231015/polonyada-secim-zamani-30-milyon-kisi-sandik-basinda-1076353180.html

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