https://sputniknews.com.tr/20231015/polonyada-secim-zamani-30-milyon-kisi-sandik-basinda-1076353180.html

Polonya'da seçim zamanı: 30 milyon kişi sandık başında

Polonya'da seçim zamanı: 30 milyon kişi sandık başında

Polonya'da yaklaşık 30 milyon seçmen genel seçimler için sandık başına gidiyor. 15.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-15T15:26+0300

2023-10-15T15:26+0300

2023-10-15T15:26+0300

dünya

polonya

seçim

hukuk ve adalet

hukuk ve adalet partisi (pis)

mateusz morawiecki

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/09/1074519275_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_78480825ebe1bf4e3b95d2cd96ebe39d.jpg

Polonya'da halk gelecek 4 yıl için görev yapacak olan iktidar ve meclis üyelerini belirlemek için bugün sandığa gidiyor. 37 milyonluk nüfusa sahip ülkede 29 milyon 91 bin 533 kişi oy kullanacak. Parlamentonun alt kanadı Sejm'in 460 üyesi ile üst kanat Senato'nun 100 üyesinin belirleneceği seçimler için dış temsilciliklerde de oy verme işlemleri sürüyor. Seçim barajının siyasi partiler için yüzde 5, siyasi ittifaklar için ise yüzde 8 olduğu ülkede, anketler yaklaşık yüzde 35'lik oy oranıyla iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi'ni önde gösteriyor.Ana muhalefet bloğu Vatandaş Koalisyonu (Koalicja Obywatelska) yüzde 30 ile ikinci sırada yer alırken, Polonya Halk Cephesi PSL ile Polonya 2050 partilerinin oluşturduğu Üçüncü Yol (Trzecia Droga) koalisyonu yüzde 11, Sol koalisyon (Lewica) yüzde 9, aşırı sağcı Konfederacja Partisi ise yüzde 8 oy oranı ile parlamentoya girmesi beklenen diğer siyasi partiler arasında yer alıyor.Genel seçimlerle beraber 4 konuda referandum da düzenlecek Ülkede genel seçimlerle eş zamanlı olarak 4 sorudan oluşan referandum da düzenlenecek. Vatandaşlara “Avrupa bürokrasinin dayattığı zorunlu yeniden yerleştirme mekanizmasıyla Orta Doğu ve Afrikalı binlerce yasadışı göçmen alınmasını destekliyor musun?", "Polonya'nın Belarus sınırına yerleştirdiği bariyerlerin kaldırılmasını destekliyor musun?", "Emeklilik yaşının yeniden 67'ye çıkarılmasını destekliyor musun?", "Polonyalıların ekonominin stratejik sektörleri üzerindeki kontrolü kaybetmesine yol açacak şekilde devlete ait varlıkların yabancılara satılmasını destekliyor musun?” sorularının yöneltileceği referandum için muhalefet partileri “büyük bir yalan ve manipülasyon” yorumu yaparken, seçmenlere referanduma katılmamalarını tavsiye ediyor.Resmi olmayan genel seçim sonuçlarının ise bu akşam açıklanması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20231002/muhalefetin-cagrisi-karsilik-buldu-iktidara-karsi-1-milyon-kisi-sokaga-cikti--1075949361.html

polonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

polonya, seçim, hukuk ve adalet, hukuk ve adalet partisi (pis), mateusz morawiecki