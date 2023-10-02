https://sputniknews.com.tr/20231002/muhalefetin-cagrisi-karsilik-buldu-iktidara-karsi-1-milyon-kisi-sokaga-cikti--1075949361.html

Muhalefetin çağrısı karşılık buldu: İktidara karşı 1 milyon kişi sokağa çıktı

Muhalefetin çağrısı karşılık buldu: İktidara karşı 1 milyon kişi sokağa çıktı

Polonya'da seçimlere iki hafta kala muhalefetin çağrısıyla Varşova'da bir milyon kişi iktidara karşı yürüyüşe katıldı. 02.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-02T14:42+0300

2023-10-02T14:42+0300

2023-10-02T14:42+0300

dünya

polonya

donald tusk

mateusz morawiecki

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muhalefet

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Polonya'nın başkenti Varşova'da iktidardaki parti olan Hukuk ve Adalet Partisi'ne karşı muhalefet kaynakları 'Bir Milyon Yürek' yürüyüşüne yaklaşık bir milyon insan katıldığını belirtiyor. Protesto, ana muhalefet partisi Sivil Koalisyon lideri Donald Tusk tarafından başlatılmıştı. Yürüyüş tüm Avrupa medyasında yankı bulsa da, uzmanlar değişim konusunda büyük bir umuda sahip değiller. Ülkede yapılan yerli ve yabancı anketler, iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi'nin oyunun yaklaşık yüzde 38'i bulduğunu gösteriyor. İkinci parti olan muhalefet partisinin oyunun ise yüzde 30 bandında olduğu aktarılıyor. 2015 yılından beri muhalefette olan Sivil Koalisyon lideri Tusk, '1 Milyon Yürek' yürüyüşünün sonunda bir şeylerin değişeceğinin sinyali olarak nitelendirirken, kalabalığa karşı "İmkansız, mümkün hale geldi. Bu kalp denizini gördüğümde, bu yüz binlerce gülümseyen yüzü gördüğümde, anavatanımızın tarihindeki bu dönüm noktasının yaklaştığını hissediyorum" açıklamalarında bulundu. Miting hakkında da konuşan Tusk, "Mesele bunun Avrupa tarihindeki en büyük siyasi miting olması değil. Mesele Polonya'nın tekrardan yüzde yüz Avrupalı, demokratik ve özgür bir ülke olacağı umuduyla yaşaması" diyor. İktidar, sadece 60 bin kişinin gösterilere katıldığını duyurdu Muhalefet ve iktidar arasındaki en büyük farklardan biri, göçmen sorunu olarak öne çıkıyor. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki mültecilere karşı sert politikalar uyguluyor ve 'Polonya'nın güvenliği için' bunun böyle sürmesi gerektiğini sık sık vurguluyor. Başbakan, mitingi gerçekleştiren Tusk hakkında, "Sivil Koalisyonu yenmeyi başarırsak Tusk'u kovalacağız. Nereye mi? Berlin'e!" diyen Morawiecki, Tusk'un Polonya'yı felce uğratmak için Almanya ile işbirliği yaptığını savunuyor. Hatta Tusk'a eski Almanya Şanşölyesi Angela Merkel'in 'siyasi kocası' diyen Polonya Başbakanı, polis raporlarına göre yürüyüşte 1 milyon değil sadece 60 bin kişinin yer aldığını da belirtiyor.

https://sputniknews.com.tr/20230929/polonya-basbakani-ab-goc-anlasmasina-hayir-diyecegim-1075875941.html

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