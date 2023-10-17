https://sputniknews.com.tr/20231017/netanyahu-gazzede-olanlardan-hamas-sorumludur-1076443095.html

Netanyahu: Gazze'de olanlardan Hamas sorumludur

Netanyahu: Gazze'de olanlardan Hamas sorumludur

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu İsrail'i ziyaret eden AlmanyaBaşbakanı Olaf Scholz ile düzenlediği ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, Hamas'ın... 17.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-17T19:58+0300

2023-10-17T19:58+0300

2023-10-17T19:58+0300

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israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu

olaf scholz

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İsrail Başbakanı Netanyahu İsrail'i ziyaret eden Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz ile ortak bir basın toplantısı düzenledi.Netanyahu, basın toplantısında "Oradaki sivillerin, hem kaçırılan insanların hem de orada zorla tutulan ülkemizin ve onlarca ülkenin vatandaşlarının ve Filistinli sivillerin sorumluluğu yalnızca Hamasa aittir" açıklamasında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20231016/netanyahu-hamas-nazizmin-yeni-versiyonu-1076392971.html

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benyamin netanyahu, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, olaf scholz