https://sputniknews.com.tr/20231017/netanyahu-gazzede-olanlardan-hamas-sorumludur-1076443095.html
Netanyahu: Gazze'de olanlardan Hamas sorumludur
Netanyahu: Gazze'de olanlardan Hamas sorumludur
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu İsrail'i ziyaret eden AlmanyaBaşbakanı Olaf Scholz ile düzenlediği ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, Hamas'ın... 17.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-17T19:58+0300
2023-10-17T19:58+0300
2023-10-17T19:58+0300
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İsrail Başbakanı Netanyahu İsrail'i ziyaret eden Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz ile ortak bir basın toplantısı düzenledi.Netanyahu, basın toplantısında "Oradaki sivillerin, hem kaçırılan insanların hem de orada zorla tutulan ülkemizin ve onlarca ülkenin vatandaşlarının ve Filistinli sivillerin sorumluluğu yalnızca Hamasa aittir" açıklamasında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20231016/netanyahu-hamas-nazizmin-yeni-versiyonu-1076392971.html
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Netanyahu: Gazze'de olanlardan Hamas sorumludur
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu İsrail'i ziyaret eden AlmanyaBaşbakanı Olaf Scholz ile düzenlediği ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki sivillerin ve İsrail'de rehin alınanların hayatlarından tamamen sorumlu olduğunu ifade etti.
İsrail Başbakanı Netanyahu İsrail'i ziyaret eden Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz ile ortak bir basın toplantısı düzenledi.
Netanyahu, basın toplantısında "Oradaki sivillerin, hem kaçırılan insanların hem de orada zorla tutulan ülkemizin ve onlarca ülkenin vatandaşlarının ve Filistinli sivillerin sorumluluğu yalnızca Hamasa aittir" açıklamasında bulundu.