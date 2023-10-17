https://sputniknews.com.tr/20231017/nasa-aya-evler-insa-etmeye-hazirlaniyor-1076423238.html

NASA, Ay'a evler inşa etmeye hazırlanıyor

NASA, Ay'a evler inşa etmeye hazırlanıyor

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 2040 yılına kadar Ay'da ev inşa etmek için harekete geçtiklerini açıkladı. 17.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-17T15:40+0300

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ABD basınından alınan bilgilere göre, NASA 2040 yılına kadar Ay'da yapılar inşaa etmek için Austin merkezli bir şirketle anlaştı. Olmypus Projesi adı verilen Ay planına göre, NASA Ay'a bir 3D yazıcı gönderecek ve Ay'ın yüzeyindeki kaya parçaları, mineraller ver tozdan oluşan Ay 'toprağı' ile Ay'ın etrafında yapılar inşaa edecek. NASA ayrıca yapıların içine koyulacak mobilya, fayans, kapı gibi ihtiyaçlar için de özel şirketler ve üniversiteler ile işbirliği yapıyor. New York Times'a konuşan NASA Teknoloji Direktörü Niki Werkheiser, "Tüm doğru insanları doğru zamanda, ortak bir hedefle bir araya getirdik, bu nedenle bunu başarabileceğimize inanıyorum. Herkes bu adımı birlikte atmaya hazır, dolayısıyla bunun olmaması için hiçbir neden yok" ifadelerini kullandı. Fakat projede bazı zorlayıcı unsurlar yok değil. Gazetenin belirttiğine göre, Ay, camı kesebilecek ve malzemelere zarar verebilecek kadar güçlü ay tozuna sahip. Ayrıca, uzaya 3D yazıcı ve malzeme fırlatmanın oldukça zorlayıcı olacağı düşünülüyor.Marshall Uzay Uçuş Merkezi'nde projenin Baş Jeoloğu Jennifer Edmunson, "Yapılması gereken ilk şey, bunun yapılabileceğinin kanıtlanması. Ay yüzeyindeki toprağı, gerçekten de bir inşaat malzemesine dönüştürmek mümkün mü? Nolursa olsun, eğer 2040 yılına kadar Ay'da yaşam alanları kuracaksak bu gelişime şimdiden başlamamız gerekiyor" diyor. NASA'nın anlaştığı şirket, çevre koşullarını test etmek için uzayda inşaat başlatmadan önce 3D yazıcıyı gelecek yıl NASA'nın Marshall Uzay Uçuş Merkezi'nde deneyecek. Test Şubesi Müdürü Victor Pritchett, firmanın dünya dışındaki atmosfer koşullarını yaratabileceklerini aynı radyasyon ve termal vakum koşullarına sahip birkaç test odasına sahip olduklarını söyledi. Bu mantığa göre, eğer malzemeler bu odalardaki testlere dayanabilirse, muhtemelen uzayda da dayanabileceği öngörülüyor. Fakat bundan da önce NASA'nın 3D yazıcıları Ay'a taşıyacak roketler için iniş pistleri fırlatmasının gerektiği bilgisi paylaşıldı

https://sputniknews.com.tr/20231014/nasa-10000000000000000-dolar-degerindeki-asteroid-icin-yola-cikti--1076335783.html

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