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Motorine büyük zam: Pompa satış fiyatlarına yansıdı
Motorine büyük zam: Pompa satış fiyatlarına yansıdı
İsrail-Filistin çatışması 11. gününe girerken petrol fiyatlarındaki artış akaryakıta zam olarak yansıdı. Motorine 2 lira 23 kuruş zam geldi. Son konusu zam... 17.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-17T07:55+0300
2023-10-17T07:55+0300
ekonomi
akaryakıt
akaryakıt zammı
benzin
benzin fiyatları
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Petrol fiyatlarındaki dalgalanmayla beraber akaryakıt fiyatları değişti. Gece yarısı itibarıyla motorin fiyatlarına 2 lira 23 kuruş zam geldi. Fiyat değişikliği pompa satış fiyatlarına yansıdı. Benzinde herhangi bir fiyat değişikliği gerçekleşmedi. Akaryakıt fiyatlarıGüncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 39.62 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 33.64 satılıyor.Ankara akaryakıt fiyatlarıAnkara'da benzin litre fiyatı: 34.17 TLAnkara'da motorin litre fiyatı: 37.90 TLİzmir akaryakıt fiyatlarıİzmir'de benzin litre fiyatı: 34.27 TLİzmir'de motorin litre fiyatı: 38.05 TL
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akaryakıt, akaryakıt zammı, benzin, benzin fiyatları
akaryakıt, akaryakıt zammı, benzin, benzin fiyatları

Motorine büyük zam: Pompa satış fiyatlarına yansıdı

07:55 17.10.2023
© AAMotorin, benzin, akarakıt
Motorin, benzin, akarakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2023
© AA
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İsrail-Filistin çatışması 11. gününe girerken petrol fiyatlarındaki artış akaryakıta zam olarak yansıdı. Motorine 2 lira 23 kuruş zam geldi. Son konusu zam pompa satış fiyatlarına yansırken, litre fiyatı 40 TL'ye dayandı.
Petrol fiyatlarındaki dalgalanmayla beraber akaryakıt fiyatları değişti. Gece yarısı itibarıyla motorin fiyatlarına 2 lira 23 kuruş zam geldi.
Fiyat değişikliği pompa satış fiyatlarına yansıdı. Benzinde herhangi bir fiyat değişikliği gerçekleşmedi.

Akaryakıt fiyatları

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 39.62 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 33.64 satılıyor.

Ankara akaryakıt fiyatları

Ankara'da benzin litre fiyatı: 34.17 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 37.90 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

İzmir'de benzin litre fiyatı: 34.27 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 38.05 TL
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2023
EKONOMİ
Motorine dev zam yolda: Bu geceden itibaren geçerli olacak
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