https://sputniknews.com.tr/20231017/motorine-buyuk-zam-pompa-satis-fiyatlarina-yansidi-1076409845.html
Motorine büyük zam: Pompa satış fiyatlarına yansıdı
Motorine büyük zam: Pompa satış fiyatlarına yansıdı
İsrail-Filistin çatışması 11. gününe girerken petrol fiyatlarındaki artış akaryakıta zam olarak yansıdı. Motorine 2 lira 23 kuruş zam geldi. Son konusu zam... 17.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-17T07:55+0300
2023-10-17T07:55+0300
2023-10-17T07:55+0300
ekonomi
akaryakıt
akaryakıt zammı
benzin
benzin fiyatları
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Petrol fiyatlarındaki dalgalanmayla beraber akaryakıt fiyatları değişti. Gece yarısı itibarıyla motorin fiyatlarına 2 lira 23 kuruş zam geldi. Fiyat değişikliği pompa satış fiyatlarına yansıdı. Benzinde herhangi bir fiyat değişikliği gerçekleşmedi. Akaryakıt fiyatlarıGüncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 39.62 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 33.64 satılıyor.Ankara akaryakıt fiyatlarıAnkara'da benzin litre fiyatı: 34.17 TLAnkara'da motorin litre fiyatı: 37.90 TLİzmir akaryakıt fiyatlarıİzmir'de benzin litre fiyatı: 34.27 TLİzmir'de motorin litre fiyatı: 38.05 TL
https://sputniknews.com.tr/20231016/motorine-dev-zam-yolda-bu-geceden-itibaren-gecerli-olacak-1076383587.html
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akaryakıt, akaryakıt zammı, benzin, benzin fiyatları
akaryakıt, akaryakıt zammı, benzin, benzin fiyatları
Motorine büyük zam: Pompa satış fiyatlarına yansıdı
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İsrail-Filistin çatışması 11. gününe girerken petrol fiyatlarındaki artış akaryakıta zam olarak yansıdı. Motorine 2 lira 23 kuruş zam geldi. Son konusu zam pompa satış fiyatlarına yansırken, litre fiyatı 40 TL'ye dayandı.
Petrol fiyatlarındaki dalgalanmayla beraber akaryakıt fiyatları değişti. Gece yarısı itibarıyla motorin fiyatlarına 2 lira 23 kuruş zam geldi.
Fiyat değişikliği pompa satış fiyatlarına yansıdı. Benzinde herhangi bir fiyat değişikliği gerçekleşmedi.
Akaryakıt fiyatları
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 39.62 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 33.64 satılıyor.
Ankara akaryakıt fiyatları
Ankara'da benzin litre fiyatı: 34.17 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 37.90 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
İzmir'de benzin litre fiyatı: 34.27 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 38.05 TL