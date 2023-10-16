https://sputniknews.com.tr/20231016/motorine-dev-zam-yolda-bu-geceden-itibaren-gecerli-olacak-1076383587.html

Motorine dev zam yolda: Bu geceden itibaren geçerli olacak

Motorine dev zam yolda: Bu geceden itibaren geçerli olacak

İsrail-Filistin çatışmasının şiddetlenmesiyle petrol fiyatları da artıyor. Motorine bu gece itibarıyla zam bekleniyor. Zam sonrası motorinin litre fiyatı bazı... 16.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-16T12:55+0300

2023-10-16T12:55+0300

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ekonomi

motorin

benzin

akaryakıt

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İsrail-Filistin çatışmasıyla beraber petrol fiyatları fırlarken akaryakıt fiyatlarına da zam yansıyor.Motorin grubunda bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 23 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Motorine 7 Ekim'de 2 lira 92 kuruş indirim gelmişti.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 37.39 liradan, benzinin litresi ise ortalama 33.64 satılıyor.Zam sonrası 40 TL'yi aşacakYeni zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 39.58 TL’ye, Ankara’da 40.16 TL’ye, İzmir’de 40.34 TL’ye yükselecek.

https://sputniknews.com.tr/20231014/motorine-buyuk-zam-geliyor-1076330102.html

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