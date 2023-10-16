https://sputniknews.com.tr/20231016/motorine-dev-zam-yolda-bu-geceden-itibaren-gecerli-olacak-1076383587.html
Motorine dev zam yolda: Bu geceden itibaren geçerli olacak
Motorine dev zam yolda: Bu geceden itibaren geçerli olacak
İsrail-Filistin çatışmasının şiddetlenmesiyle petrol fiyatları da artıyor. Motorine bu gece itibarıyla zam bekleniyor. Zam sonrası motorinin litre fiyatı bazı... 16.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-16T12:55+0300
2023-10-16T12:55+0300
2023-10-16T13:43+0300
ekonomi
motorin
benzin
akaryakıt
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İsrail-Filistin çatışmasıyla beraber petrol fiyatları fırlarken akaryakıt fiyatlarına da zam yansıyor.Motorin grubunda bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 23 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Motorine 7 Ekim'de 2 lira 92 kuruş indirim gelmişti.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 37.39 liradan, benzinin litresi ise ortalama 33.64 satılıyor.Zam sonrası 40 TL'yi aşacakYeni zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 39.58 TL’ye, Ankara’da 40.16 TL’ye, İzmir’de 40.34 TL’ye yükselecek.
https://sputniknews.com.tr/20231014/motorine-buyuk-zam-geliyor-1076330102.html
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motorin zam, motorin fiyatları, akaryakıt fiyatları, motorine zam, motorine zam geldi mi
motorin zam, motorin fiyatları, akaryakıt fiyatları, motorine zam, motorine zam geldi mi
Motorine dev zam yolda: Bu geceden itibaren geçerli olacak
12:55 16.10.2023 (güncellendi: 13:43 16.10.2023) Abone ol
İsrail-Filistin çatışmasının şiddetlenmesiyle petrol fiyatları da artıyor. Motorine bu gece itibarıyla zam bekleniyor. Zam sonrası motorinin litre fiyatı bazı illerde 40 TL'yi aşacak.
İsrail-Filistin çatışmasıyla beraber petrol fiyatları fırlarken akaryakıt fiyatlarına da zam yansıyor.
Motorin grubunda bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 23 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Motorine 7 Ekim'de 2 lira 92 kuruş indirim gelmişti.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 37.39 liradan, benzinin litresi ise ortalama 33.64 satılıyor.
Zam sonrası 40 TL'yi aşacak
Yeni zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 39.58 TL’ye, Ankara’da 40.16 TL’ye, İzmir’de 40.34 TL’ye yükselecek.