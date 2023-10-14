https://sputniknews.com.tr/20231014/motorine-buyuk-zam-geliyor-1076330102.html

Motorine büyük zam geliyor

Motorine büyük zam geliyor

İsrail-Filistin çatışmasının şiddetlenmesiyle petrol fiyatları yükselirken, akaryakıtta da yeni zamlar göründü. 14.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-14T13:02+0300

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ekonomi

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Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, 16 Ekim Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 2 lira 23 kuruş zam gelecek.Benzinde ise pazartesi fiyat değişimi olmayacak. Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 5.7’lik artışla 90 doları aşmıştı.Fiyatlar ne kadar olacak?Yeni zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 39.58 TL’ye, Ankara’da 40.16 TL’ye, İzmir’de 40.34 TL’ye yükselecek.Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 33.64 TL, Ankara’da 34.27 TL, İzmir’de 34.38 TL seviyesinde bulunuyor.Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

https://sputniknews.com.tr/20231014/benzin-ve-motorin-satislarina-zam-etkisi-2021den-beri-bir-ilk-1076329877.html

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