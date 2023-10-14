https://sputniknews.com.tr/20231014/benzin-ve-motorin-satislarina-zam-etkisi-2021den-beri-bir-ilk-1076329877.html

Benzin ve motorin satışlarına zam etkisi: 2021'den beri bir ilk

Benzin ve motorin satışlarına zam etkisi: 2021'den beri bir ilk

Akaryakıtta satışlar bir ayda yüzde 9 düşerken, pazartesi de benzine yeni zam gelmesi bekleniyor. 14.10.2023, Sputnik Türkiye

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Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 4,7 azalırken, en çok düşüş gösterenlerden biri de akaryakıt satışları oldu.Ağustosta aylık bazda yüzde 9 düşen akaryakıt satışları, 2021 Mayıs’tan bu yana en sert daralmayı yaşadı.TÜİK verilerine göre, Akaryakıt satışları ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 1 geriledi.Sözcü'nün haberine göre, faiz ve vergi artışlarıyla birlikte hızlanan zamlar, yurt içi özel tüketimi azaltmaya başladı.Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, satışların düşmesinin nedeni olarak zamlara işaret ederek “Bir önceki dönemdeki yoğun zamlardan dolayı vatandaş toplu stoklama dönemine geçti, ağustosta onun etkilerini görüyoruz yeniden. Tüketim düşüklüğü oradan geliyor” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231006/motorin-yerine-benzin-konuldu-yarim-milyon-tl-zarar-1076091608.html

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