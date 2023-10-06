https://sputniknews.com.tr/20231006/motorin-yerine-benzin-konuldu-yarim-milyon-tl-zarar-1076091608.html

Motorin yerine benzin konuldu: Yarım milyon TL zarar

Motorin yerine benzin konuldu: Yarım milyon TL zarar

Başakşehir’de yakıt istasyonuna giden bir vatandaşın dizel aracına benzin dolduruldu. Çekici yardımıyla servise götürülen araç, hiç çalıştırılmadan temizlik... 06.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-06T17:00+0300

2023-10-06T17:00+0300

2023-10-06T17:00+0300

türkiye

benzin

motorin

akaryakıt

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Başakşehir’de İzzet Köse isimli vatandaş gece saatlerinde akaryakıt istasyonuna gelerek aracının deposunun doldurulmasını istedi.Yakıt ikmali esnasında kasaya giderek ödeme yapan Köse, geri geldiğinde ikmalin durduğunu gördü. Pompacıyla konuşan Köse, aracına mazot yerine benzin konulduğunu öğrendi.İstasyon yetkilileriyle yapılan görüşme sonucunda aracın istasyonda kalıp yetkililerin belirlediği bir serviste temizlenmesine karar verildi.Araç istasyondan çekici ile alındı ancak götürüldüğü serviste çalıştırılınca yanlış doldurulan yakıt araç sistemine zarar verdi. Araç kullanılamaz hale gelirken, iddiaya göre istasyon yetkilileri tarafından yapılan bu hata araç sahibi İzzet Köse’ye söylenmeden aracı teslim edildi.Köse, aracını alıp birkaç kilometre ilerledikten sonra tekrar arızalanınca istasyonla iletişime geçtiğinde hatanın kendisinden kaynaklı olduğu söylendi. Aracın kurumsal servisinde yapılan bakımında ve savcılık kararı ile alınan kamera kayıtlarında ise araç çalıştırıldığı için hasarın bu sebeple ortaya çıktığı öğrenildi.Köse yaklaşık yarım milyon liralık zarara uğrarken olayla ilgili mahkeme süreci devam ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20230930/e5te-kaza-sonrasi-yol-trafige-kapatildi-2-yarali-1075900375.html

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