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Konut fiyatları ağustosta yıllık yüzde 90 arttı
Konut fiyatları ağustosta yıllık yüzde 90 arttı
Konut Fiyat Endeksi (KFE) ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 90,3 oranında arttı. Önceki aya göre artış yüzde 5,5 oldu. 17.10.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomi
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konut fiyatları
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Konut Fiyat Endeksi (KFE) ağustosta aylık yüzde 5,5 ve yıllık yüzde 90,3 artışla 1043 seviyesinde gerçekleşti.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Ağustos 2023 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), ağustosta bir önceki aya göre yüzde 5,5 artarak 1043 seviyesinde gerçekleşti.KFE, ağustosta yıllık bazda yüzde 90,3 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 21,9 oldu.Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, ağustosta bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 5,4, 5,2 ve 5,5'lik artış görüldü.Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 78,4, Ankara'da yüzde 100,4 ve İzmir'de 90,3'e yükseldi.
https://sputniknews.com.tr/20231013/istanbulda-ilce-ilce-konut-konut-ve-kira-fiyatlari-en-cok-hangi-ilcede-artis-yasandi-1076303015.html
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konut, konut fiyatları, ekonomi
konut, konut fiyatları, ekonomi

Konut fiyatları ağustosta yıllık yüzde 90 arttı

15:32 17.10.2023
© AAKonut
Konut - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2023
© AA
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Konut Fiyat Endeksi (KFE) ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 90,3 oranında arttı. Önceki aya göre artış yüzde 5,5 oldu.
Konut Fiyat Endeksi (KFE) ağustosta aylık yüzde 5,5 ve yıllık yüzde 90,3 artışla 1043 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Ağustos 2023 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.
Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), ağustosta bir önceki aya göre yüzde 5,5 artarak 1043 seviyesinde gerçekleşti.
KFE, ağustosta yıllık bazda yüzde 90,3 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 21,9 oldu.
Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, ağustosta bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 5,4, 5,2 ve 5,5'lik artış görüldü.
Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 78,4, Ankara'da yüzde 100,4 ve İzmir'de 90,3'e yükseldi.
İstanbul konut - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2023
EKONOMİ
İstanbul'da ilçe ilçe konut konut ve kira fiyatları: En çok hangi ilçede artış yaşandı?
13 Ekim, 12:55
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