https://sputniknews.com.tr/20231013/istanbulda-ilce-ilce-konut-konut-ve-kira-fiyatlari-en-cok-hangi-ilcede-artis-yasandi-1076303015.html
İstanbul'da ilçe ilçe konut konut ve kira fiyatları: En çok hangi ilçede artış yaşandı?
İstanbul'da ilçe ilçe konut konut ve kira fiyatları: En çok hangi ilçede artış yaşandı?
İstanbul'daki ortalama konut satış ve kira fiyatlarında değerlenme devam ediyor. Aylık bazda bazı ilçelerde yüzde 10’u aşan yükselişler görüldü. 13.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-13T12:55+0300
2023-10-13T12:55+0300
2023-10-13T12:55+0300
ekonomi
istanbul
konut
konut satışı
kira
kiralık
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Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberi şöyle:İstanbul geneli incelendiğinde fiyatlarda aylık bazda yüzde 1 seviyelerinden yüzde 10’u aşan oranlarda artışlar görülüyor. 2+1, 100 metrekarelik konutların ortalama olarak satış fiyatı Esenyurt’ta 1.5 milyon lira olurken Sarıyer’de bu rakam 9 milyona yaklaşıyor.Kiralarda 2+1, 100 metrekarelik evler incelendiğinde ve ortalaması alındığında Silivri’de 9 bin lira, Beşiktaş’ta ise 24 bin liralık fiyatlar dikkat çekiyor.Konut fiyatlarındaki artış oranları aylık bazda ele alındığında en yüksek oran Adalar’da ortaya çıktı ve yüzde 10,37 oranında yükseliş gerçekleşti. En düşük fiyat artış oranı ise yüzde 1,12 ile Beylikdüzü’nde gerçekleşti.Adalar’da fiyatların hızlı artmasının nedeni kısıtlı sayıda konutun satışa çıkmasından ve talebin yüksek olmasından kaynaklanıyor.Beylikdüzü, Esenyurt, Büyükçekmece gibi bölgelerde fiyat hızlarının düşük artmasının nedeni ise arz fazlasının olması geliyor.Kentsel dönüşüm uygulamaları, üniversitelerin açılması, evlenme-boşanma oranları, göçmenlerin yerleşimleri gibi etkenler de kira fiyatlarında yükselişi tetikleyen ana nedenlerden biri oluyor.
https://sputniknews.com.tr/20231005/turizm-amacli-konut-kiralamada-duzenleme-100-gun-siniri-geliyor-1076048367.html
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istanbul, konut, konut satışı, kira, kiralık
istanbul, konut, konut satışı, kira, kiralık
İstanbul'da ilçe ilçe konut konut ve kira fiyatları: En çok hangi ilçede artış yaşandı?
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İstanbul'daki ortalama konut satış ve kira fiyatlarında değerlenme devam ediyor. Aylık bazda bazı ilçelerde yüzde 10’u aşan yükselişler görüldü.
Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberi şöyle:
İstanbul geneli incelendiğinde fiyatlarda aylık bazda yüzde 1 seviyelerinden yüzde 10’u aşan oranlarda artışlar görülüyor. 2+1, 100 metrekarelik konutların ortalama olarak satış fiyatı Esenyurt’ta 1.5 milyon lira olurken Sarıyer’de bu rakam 9 milyona yaklaşıyor.
Kiralarda 2+1, 100 metrekarelik evler incelendiğinde ve ortalaması alındığında Silivri’de 9 bin lira, Beşiktaş’ta ise 24 bin liralık fiyatlar dikkat çekiyor.
Konut fiyatlarındaki artış oranları aylık bazda ele alındığında en yüksek oran Adalar’da ortaya çıktı ve yüzde 10,37 oranında yükseliş gerçekleşti. En düşük fiyat artış oranı ise yüzde 1,12 ile Beylikdüzü’nde gerçekleşti.
Adalar’da fiyatların hızlı artmasının nedeni kısıtlı sayıda konutun satışa çıkmasından ve talebin yüksek olmasından kaynaklanıyor.
Beylikdüzü, Esenyurt, Büyükçekmece gibi bölgelerde fiyat hızlarının düşük artmasının nedeni ise arz fazlasının olması geliyor.
Kentsel dönüşüm uygulamaları, üniversitelerin açılması, evlenme-boşanma oranları, göçmenlerin yerleşimleri gibi etkenler de kira fiyatlarında yükselişi tetikleyen ana nedenlerden biri oluyor.