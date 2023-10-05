https://sputniknews.com.tr/20231005/turizm-amacli-konut-kiralamada-duzenleme-100-gun-siniri-geliyor-1076048367.html
Turizm amaçlı konut kiralamada düzenleme: 100 gün sınırı geliyor
Turizm amaçlı konut kiralamada düzenleme: 100 gün sınırı geliyor
Konutların turizm amaçlı en fazla 100 gün kiralanmasını, bu alanda izin belgesi verilmesinden idari yaptırımlara kadar çok sayıda düzenlemeyi içeren kanun... 05.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-05T11:50+0300
2023-10-05T11:50+0300
2023-10-05T11:50+0300
ekonomi
turizm
tatil
yaz
kiralama
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Konutların turizm amaçlı kiraya verilmesine ilişkin kanun teklifinin çalışmalarında sona gelindi.Gelecek günlerde Meclis'e sunulması planlanan "Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nde, konutların gerçek ve tüzel kişilere turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin usul ve esaslar yer alıyor.Ayrıca teklifte, konutların turizm amaçlı kiralanmasında izin belgesi verilmesinden idari yaptırımlara kadar birçok düzenleme bulunuyor.100 gün sınırlamasıMilletvekillerince detayları üzerinde çalışılan düzenlemeye göre, tek seferde 100 günden fazla süreli yapılan kiralamaların kanun kapsamı dışında olması öngörülüyor. Düzenlemenin yasalaşması halinde konutlar turizm amaçlı tek seferde en fazla 100 gün kiralanabilecek.Kanun teklifinin TBMM'de kabul edilerek yasalaşmasının ardından Kanun'da yer alan kurallara uymayanlara yüksek miktarlarda idari para cezaları uygulanacak.
https://sputniknews.com.tr/20231005/gunluk-kiralik-ev-icin-duzenlemede-3-sart-belli-oldu-sona-gelindi-meclise-gelecegi-tarih-netlesti-1076039977.html
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turizm, tatil, yaz, kiralama
turizm, tatil, yaz, kiralama
Turizm amaçlı konut kiralamada düzenleme: 100 gün sınırı geliyor
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Konutların turizm amaçlı en fazla 100 gün kiralanmasını, bu alanda izin belgesi verilmesinden idari yaptırımlara kadar çok sayıda düzenlemeyi içeren kanun teklifinin gelecek günlerde Meclis gündemine gelmesi planlanıyor.
Konutların turizm amaçlı kiraya verilmesine ilişkin kanun teklifinin çalışmalarında sona gelindi.
Gelecek günlerde Meclis'e sunulması planlanan "Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nde, konutların gerçek ve tüzel kişilere turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin usul ve esaslar yer alıyor.
Ayrıca teklifte, konutların turizm amaçlı kiralanmasında izin belgesi verilmesinden idari yaptırımlara kadar birçok düzenleme bulunuyor.
100 gün sınırlaması
Milletvekillerince detayları üzerinde çalışılan düzenlemeye göre, tek seferde 100 günden fazla süreli yapılan kiralamaların kanun kapsamı dışında olması öngörülüyor. Düzenlemenin yasalaşması halinde konutlar turizm amaçlı tek seferde en fazla 100 gün kiralanabilecek.
Kanun teklifinin TBMM'de kabul edilerek yasalaşmasının ardından Kanun'da yer alan kurallara uymayanlara yüksek miktarlarda idari para cezaları uygulanacak.