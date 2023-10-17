https://sputniknews.com.tr/20231017/istanbulda-restorana-uzun-namlulu-silahlarla-saldiri-1076422952.html

İstanbul'da restorana uzun namlulu silahlarla saldırı

İstanbul'da restorana uzun namlulu silahlarla saldırı

Küçükçekmece'de bir restorana 4 kişi uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. 17.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-17T13:12+0300

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türkiye

istanbul

restoran

silahlı saldırı

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Alınan bilgiye göre, saat 06.00 sıralarında Atatürk Mahallesi 2. Hürriyet Caddesi'nde restorana gelen maskeli 4 kişi, uzun namlulu silahlarla iş yerine ateş açtı. İş yerinden karşılık verilmesi üzerine yaşanan çatışmanın ardından, saldırganlar kaçtı.İhbar üzerine restorana gelen polis ekipleri, çok sayıda mermi kovanı tespit etti. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, restoran ile bitişiğindeki bazı iş yerleri ve park halindeki otomobilin isabet aldığı görüldü.Polis ekiplerinin, kaçan saldırganları yakalamak için çalışmaları sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20231012/dilan-polatin-esi--engin-polata-ait-is-yerine-silahli-saldiri-1076260153.html

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istanbul, restoran, silahlı saldırı