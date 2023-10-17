https://sputniknews.com.tr/20231017/istanbulda-restorana-uzun-namlulu-silahlarla-saldiri-1076422952.html
İstanbul'da restorana uzun namlulu silahlarla saldırı
İstanbul'da restorana uzun namlulu silahlarla saldırı
Küçükçekmece'de bir restorana 4 kişi uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. 17.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-17T13:12+0300
2023-10-17T13:12+0300
2023-10-17T13:12+0300
türkiye
istanbul
restoran
silahlı saldırı
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Alınan bilgiye göre, saat 06.00 sıralarında Atatürk Mahallesi 2. Hürriyet Caddesi'nde restorana gelen maskeli 4 kişi, uzun namlulu silahlarla iş yerine ateş açtı. İş yerinden karşılık verilmesi üzerine yaşanan çatışmanın ardından, saldırganlar kaçtı.İhbar üzerine restorana gelen polis ekipleri, çok sayıda mermi kovanı tespit etti. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, restoran ile bitişiğindeki bazı iş yerleri ve park halindeki otomobilin isabet aldığı görüldü.Polis ekiplerinin, kaçan saldırganları yakalamak için çalışmaları sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231012/dilan-polatin-esi--engin-polata-ait-is-yerine-silahli-saldiri-1076260153.html
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istanbul, restoran, silahlı saldırı
istanbul, restoran, silahlı saldırı
İstanbul'da restorana uzun namlulu silahlarla saldırı
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Küçükçekmece'de bir restorana 4 kişi uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi.
Alınan bilgiye göre, saat 06.00 sıralarında Atatürk Mahallesi 2. Hürriyet Caddesi'nde restorana gelen maskeli 4 kişi, uzun namlulu silahlarla iş yerine ateş açtı. İş yerinden karşılık verilmesi üzerine yaşanan çatışmanın ardından, saldırganlar kaçtı.
İhbar üzerine restorana gelen polis ekipleri, çok sayıda mermi kovanı tespit etti. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, restoran ile bitişiğindeki bazı iş yerleri ve park halindeki otomobilin isabet aldığı görüldü.
Polis ekiplerinin, kaçan saldırganları yakalamak için çalışmaları sürüyor.