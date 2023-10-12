https://sputniknews.com.tr/20231012/dilan-polatin-esi--engin-polata-ait-is-yerine-silahli-saldiri-1076260153.html

Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'a ait iş yerine silahlı saldırı

Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'a ait iş yerine silahlı saldırı

Sosyal medya yayınladığı videolarla tanınan fenomen Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın Ataşehir'deki iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda... 12.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-12T07:04+0300

2023-10-12T07:04+0300

2023-10-12T07:04+0300

türkiye

dilan polat

engin polat

silahlı saldırı

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Ataşehir'de Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’a ait kuaföre kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı. Olay, Ataşehir’de akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saat 18.30 sıralarında Engin Polat’a ait kuaföre silahlı saldırıda bulunuldu. Kuaförün camlarına çok sayıda kurşun isabet etti. Saldırıda can kaybı ve yaralanma meydana gelmezken işletmede maddi hasar oluştu. Saldırıyı gerçekleştiren kişilerin 2 kişi olduğu ve motosikletle gelerek işletmeye ateş açtığı iddia edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.1 gün önce Dilan Polat’a ait güzellik merkezine saldırıEngin Polat’a ait kuaföre saldırıdan bir gün önce yine eşi Dilan Polat’ ait güzellik merkezine silahlı saldırı olmuş ve işletmede maddi hasar meydana gelmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231011/masak-dilan-ve-engin-polat-icin-harekete-gecti-yakin-takibe-aldi-1076230210.html

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dilan polat, engin polat, silahlı saldırı