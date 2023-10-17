https://sputniknews.com.tr/20231017/elon-musktan-abd-hazine-bakanina-noktalama-isaretli-tepki-1076417949.html
Elon Musk'tan ABD Hazine Bakanı'na 'noktalama işaretli' tepki
Elon Musk'tan ABD Hazine Bakanı'na 'noktalama işaretli' tepki
İşadamı Musk, ABD Hazine Bakanı Yellen'in Ukrayna'yı desteklemekle ilgili sözlerine ünlem işaretiyle tepki gösterdi. 17.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-17T11:59+0300
2023-10-17T11:59+0300
2023-10-17T11:59+0300
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ABD'li işadamı Elon Musk, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın Washington'un aynı anda iki askeri çatışmayı kaldırabileceği yönündeki sözlerine kısa bir tweet ile tepki gösterdi.Bir televizyon kanalına verdiği mülakatta Yellen, "Amerika kesinlikle İsrail'i destekleyebilir ve askeri ihtiyaçlarını karşılayabilir. Ayrıca Rusya'ya karşı mücadelesinde Ukrayna'yı da destekleyebiliriz ve desteklemeliyiz" sözlerini zikretmişti.Sosyal ağ X (eski adıyla Twitter) kullanıcıları bakanın açıklamasına tepki gösterirken, ABD ulusal borcunun büyümesinin nedenleri hakkında soru soran Amerikalıların, devletlerin 'kendilerini içine çektikleri' yurt dışındaki sıkıntılara dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.Söz konusu bu yorumun altına Elon Musk ünlem işareti (!) koyarak dikkat çekti.
https://sputniknews.com.tr/20231002/elon-musk-zelenskiy-ile-dalga-gecti-5-dakika-para-istemeyince-ben-1075940121.html
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elon musk, janet yellen, twitter , x, washington, rusya, ukrayna, israil, israil-filistin, filistin
elon musk, janet yellen, twitter , x, washington, rusya, ukrayna, israil, israil-filistin, filistin
Elon Musk'tan ABD Hazine Bakanı'na 'noktalama işaretli' tepki
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İşadamı Musk, ABD Hazine Bakanı Yellen'in Ukrayna'yı desteklemekle ilgili sözlerine ünlem işaretiyle tepki gösterdi.
ABD'li işadamı Elon Musk, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın Washington'un aynı anda iki askeri çatışmayı kaldırabileceği yönündeki sözlerine kısa bir tweet ile tepki gösterdi.
Bir televizyon kanalına verdiği mülakatta Yellen, "Amerika kesinlikle İsrail'i destekleyebilir ve askeri ihtiyaçlarını karşılayabilir. Ayrıca Rusya'ya karşı mücadelesinde Ukrayna'yı da destekleyebiliriz ve desteklemeliyiz" sözlerini zikretmişti.
Sosyal ağ X (eski adıyla Twitter) kullanıcıları bakanın açıklamasına tepki gösterirken, ABD ulusal borcunun büyümesinin nedenleri hakkında soru soran Amerikalıların, devletlerin 'kendilerini içine çektikleri' yurt dışındaki sıkıntılara dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.
Söz konusu bu yorumun altına Elon Musk ünlem işareti (!) koyarak dikkat çekti.