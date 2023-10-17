https://sputniknews.com.tr/20231017/elon-musktan-abd-hazine-bakanina-noktalama-isaretli-tepki-1076417949.html

Elon Musk'tan ABD Hazine Bakanı'na 'noktalama işaretli' tepki

Elon Musk'tan ABD Hazine Bakanı'na 'noktalama işaretli' tepki

İşadamı Musk, ABD Hazine Bakanı Yellen'in Ukrayna'yı desteklemekle ilgili sözlerine ünlem işaretiyle tepki gösterdi. 17.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-17T11:59+0300

2023-10-17T11:59+0300

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ABD'li işadamı Elon Musk, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın Washington'un aynı anda iki askeri çatışmayı kaldırabileceği yönündeki sözlerine kısa bir tweet ile tepki gösterdi.Bir televizyon kanalına verdiği mülakatta Yellen, "Amerika kesinlikle İsrail'i destekleyebilir ve askeri ihtiyaçlarını karşılayabilir. Ayrıca Rusya'ya karşı mücadelesinde Ukrayna'yı da destekleyebiliriz ve desteklemeliyiz" sözlerini zikretmişti.Sosyal ağ X (eski adıyla Twitter) kullanıcıları bakanın açıklamasına tepki gösterirken, ABD ulusal borcunun büyümesinin nedenleri hakkında soru soran Amerikalıların, devletlerin 'kendilerini içine çektikleri' yurt dışındaki sıkıntılara dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.Söz konusu bu yorumun altına Elon Musk ünlem işareti (!) koyarak dikkat çekti.

https://sputniknews.com.tr/20231002/elon-musk-zelenskiy-ile-dalga-gecti-5-dakika-para-istemeyince-ben-1075940121.html

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