Bakan Koca'dan meme kanseri farkındalığı için paylaşım

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
İsrail-Filistin çatışmasında 10.gün
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
İklim krizi kız çocuklarını da vuracak
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Milliler 6. kez Avrupa Şampiyonası bileti aldı
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Dijitalleşmeyle değişen komşuluk
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Almanya'da eyalet seçimleri
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Abbas’ın danışmanı: ABD, İsrail'in eylemlerini etkileme çağrımıza yanıt vermedi
17:44
2 dk
SESLİ HABER
Cumhuriyetçiler, Hamas'ın silahlarının geldiği yeri araştıracak
17:52
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
ABD medyası: Batı, İsrail’deki savaş nedeniyle Ukrayna’yı barış görüşmelerine zorlayacak
18:17
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Federasyon Konseyi Başkanı: Türkiye'yle ticaret hacmi 60 milyar doları aştı
18:27
2 dk
SESLİ HABER
Arap basını: Putin'in Ukrayna’ya yönelik planları Zelenskiy’i panikletti
18:34
2 dk
SESLİ HABER
Çin: ‘Ortadoğu çözümüne yardım etmeye hazırız’
18:45
1 dk
SESLİ HABER
BDT Dışişleri Bakanları’ndan Ortadoğu'da adil bir barışın sağlanması çağrısı
18:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’den gazetecilere: Zafere kadar yolsuzlukları gündeme getirmeyin
19:13
1 dk
SESLİ HABER
Gazze'nin en büyük hastanesinin direktörü: Hastane toplu mezara dönüşecek
19:22
2 dk
SESLİ HABER
Gazze sakini kadın: Hastanelerin çoğu hizmet vermeyi durdurdu
19:31
1 dk
SESLİ HABER
ABD'li emekli generalden itiraf: Yardımlar nedeniyle ordumuz zayıf durumda
19:40
1 dk
SESLİ HABER
CPJ: İsrail-Filistin çatışması nedeniyle 12 gazeteci yaşamını yitirdi
19:48
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Washington’un Ukrayna ve İsrail'e yardım konusundaki tutumu farklı
19:55
2 dk
SESLİ HABER
Eski Ukrayna Başbakanı: ‘Batı Ukrayna’yı yok ediyor’
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon analisti: Zelenskiy’in tutumu aşağılayıcı
20:12
2 dk
SESLİ HABER
Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze’deki tüm büyük hastanelerin yıkıldığını duyurdu
20:20
2 dk
SESLİ HABER
Lübnanlı uzman: İsrail, tüm yasaların üstündeymiş gibi davranıyor
20:29
2 dk
SESLİ HABER
Mahmud Abbas: Gazze Şeridi nüfusunun yerinden edilmesi kabul edilemez
20:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
SESLİ HABER
Orban: Avrupa ülkelerindeki Hamas’a destek gösterileri yanlış göç politikasının sonucu
09:30
2 dk
SESLİ HABER
Putin: ‘Ülkelerimizde bir Nazinin asla alkışlanmayacağını umuyorum’
09:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
FETHİ YILMAZ'LA 30 DAKİKA
Gündemin öne çıkan köşe yazıları
10:30
37 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20231017/bakan-kocadan-meme-kanseri-farkindaligi-icin-paylasim-1076405662.html
Bakan Koca'dan meme kanseri farkındalığı için paylaşım
Bakan Koca'dan meme kanseri farkındalığı için paylaşım
Sağlık Bakanı Koca, meme kanseri teşhisi konan hastanın sağlığına kavuşma sürecini paylaşarak, "Kadınlar, korkularıyla muayene olmaktan kaçmasınlar diyor"... 17.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-17T01:30+0300
2023-10-17T01:30+0300
türkiye
meme
meme kanseri
fahrettin koca
hasta
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/0d/1064543260_0:11:1200:686_1920x0_80_0_0_fa6245cb7094c7109860f1a69f51d7d7.jpg
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, meme kanseri teşhisi konan hastanın tedavi sonrasında sağlığına kavuştuğu süreci paylaştı.Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "29 yaşındaki öğretmen Gül Betül Hanım, memesinde kitle şikayetiyle Etlik Şehir Hastanesine başvurdu. Meme kanseri teşhisi kondu. Ameliyatının üzerinden 35 gün geçmiş ve çalışma hayatına dönmüş durumda. Kadınlar, korkularıyla muayene olmaktan kaçmasınlar diyor" ifadelerini kullandı.Koca'nın bu ifadeleriyle birlikte Gül Betül öğretmen ile Etlik Şehir Hastanesi Cerrahi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Lütfi Doğan'ın açıklamalarının olduğu videoyu paylaştı.Prof. Dr. Doğan, görüntülerde tetkiklerden sonra tümörün Gül Betül öğretmenin koltuk altlarına yayıldığını ve buna rağmen tedaviye çok iyi yanıt verdiğini kaydetti.Kemoterapinin ardından hastayı ameliyata aldıklarını belirten Doğan, "Tümör memesinin içinde yaygın olduğu için memesini koruma imkanımız olmadı ama böyle durumlarda da çaresiz değiliz. Hastanın kendi öz dokusundan ya da silikon implant kullanarak yeni meme yapmak mümkün" ifadelerini kullandı.Hastaya silikon implantla estetik anlamda kabul edilebilir sonuçları olan bir meme yaptıklarını belirten Doğan, "Bu şekilde öğretmenimizi hızla çalışma hayatına ve öğrencilerine kavuşturduk" dedi.Gül Betül öğretmen ise kendisine yapılan teşhisin üzerinden yedi ay, ameliyatının üzerinden 35 gün geçtiğini belirtti.Tedaviden önce kendisine kemoterapi süreçlerinin ağır olduğunu söylediklerini aktaran Gül Betül öğretmen, "Bu durumdan da kimse korkmasın, ameliyat olduktan sonra 'mememi kaybedeceğim' korkusu olup gelmemek gibi, doktora muayene olmamak, kaçmak gibi bir şey kesinlikle yapmasınlar. Ben kendim bizzat şahit oldum, bizzat yaşadım, çalışma hayatıma yeniden döndüm. Meme kanserinin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu bizzat yaşayarak öğrendim" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230529/meme-kanserine-yapay-zeka-tedavisi--1071740052.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/0d/1064543260_25:0:1149:843_1920x0_80_0_0_9846742e0246a6ca0bd56db6337d8f54.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
meme, meme kanseri, fahrettin koca, hasta
meme, meme kanseri, fahrettin koca, hasta

Bakan Koca'dan meme kanseri farkındalığı için paylaşım

01:30 17.10.2023
© AAFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2023
© AA
Abone olTelegram
Sağlık Bakanı Koca, meme kanseri teşhisi konan hastanın sağlığına kavuşma sürecini paylaşarak, "Kadınlar, korkularıyla muayene olmaktan kaçmasınlar diyor" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, meme kanseri teşhisi konan hastanın tedavi sonrasında sağlığına kavuştuğu süreci paylaştı.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "29 yaşındaki öğretmen Gül Betül Hanım, memesinde kitle şikayetiyle Etlik Şehir Hastanesine başvurdu. Meme kanseri teşhisi kondu. Ameliyatının üzerinden 35 gün geçmiş ve çalışma hayatına dönmüş durumda. Kadınlar, korkularıyla muayene olmaktan kaçmasınlar diyor" ifadelerini kullandı.
Koca'nın bu ifadeleriyle birlikte Gül Betül öğretmen ile Etlik Şehir Hastanesi Cerrahi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Lütfi Doğan'ın açıklamalarının olduğu videoyu paylaştı.
Prof. Dr. Doğan, görüntülerde tetkiklerden sonra tümörün Gül Betül öğretmenin koltuk altlarına yayıldığını ve buna rağmen tedaviye çok iyi yanıt verdiğini kaydetti.
Kemoterapinin ardından hastayı ameliyata aldıklarını belirten Doğan, "Tümör memesinin içinde yaygın olduğu için memesini koruma imkanımız olmadı ama böyle durumlarda da çaresiz değiliz. Hastanın kendi öz dokusundan ya da silikon implant kullanarak yeni meme yapmak mümkün" ifadelerini kullandı.
Hastaya silikon implantla estetik anlamda kabul edilebilir sonuçları olan bir meme yaptıklarını belirten Doğan, "Bu şekilde öğretmenimizi hızla çalışma hayatına ve öğrencilerine kavuşturduk" dedi.
Gül Betül öğretmen ise kendisine yapılan teşhisin üzerinden yedi ay, ameliyatının üzerinden 35 gün geçtiğini belirtti.
Tedaviden önce kendisine kemoterapi süreçlerinin ağır olduğunu söylediklerini aktaran Gül Betül öğretmen, "Bu durumdan da kimse korkmasın, ameliyat olduktan sonra 'mememi kaybedeceğim' korkusu olup gelmemek gibi, doktora muayene olmamak, kaçmak gibi bir şey kesinlikle yapmasınlar. Ben kendim bizzat şahit oldum, bizzat yaşadım, çalışma hayatıma yeniden döndüm. Meme kanserinin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu bizzat yaşayarak öğrendim" ifadelerini kullandı.
İngiltere’de meme kanseri tedavisinde kullanılan Phesgo tedavisine onay - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2023
YAŞAM
Meme kanserine yapay zeka tedavisi
29 Mayıs, 16:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала