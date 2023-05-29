https://sputniknews.com.tr/20230529/meme-kanserine-yapay-zeka-tedavisi--1071740052.html
Meme kanserine yapay zeka tedavisi
Meme kanserine yapay zeka tedavisi
Bilim insanları, meme kanserinin vücutta yayılıp yayılmayacağını erken tahmin edebilmek için bir yapay zeka modeli geliştirdi. 29.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-29T16:00+0300
2023-05-29T16:00+0300
2023-05-29T16:11+0300
yaşam
meme kanseri
yapay zeka
tedavi
tıp
bilim
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'İkincil' veya 'metastatik' olarak adlandırılan meme kanseri, kanser hücrelerinin vücudun diğer bölgelerine yayılması anlamına geliyor. Bu aşamaya gelmiş meme kanseri, tedavi edilebilir olmasına rağmen tam olarak iyileştirilemiyor.İngiltere'deki onkologlar, agresif meme kanseri türlerinin, hastanın lenf düğümlerindeki değişikliklere dayalı olarak yayılıp yayılmayacağını tahmin edebilecek bir yapay zeka modeli geliştirdi.Araştırmacılar, üçlü negatif meme kanseri (TNBC) olan kadınların lenf düğümlerindeki bağışıklık tepkisini analiz etmek için yapay zeka kullanmayı, böylelikle hastalığın yayılma olasılığının daha iyi ölçebilmeyi umuyor.Lenf düğümleri, vücudun enfeksiyon ve hastalıklarla savaşmasına yardımcı olmak için kritik önemde olan vücuttaki doku yığınları olarak biliniyor. Bunların bağışıklık tepkisinin erken analiz edilmesi ise hayati önem taşıyor. Meme kanseri hücreleri yayılmaya başladığında hastalar genel olarak daha yoğun tedavi sürecine geçmek zorunda kalabiliyor. Yapay zeka modeli üzerinde çalışan bilim insanları ise kanser hücrelerinin bağışıklık tepkilerine göre yayılıp yayılmayacağını tahmin etmenin mümkün olduğuna inanıyor.350 hastada denendi Söz konusu model, yaklaşık 350 hasta tarafından biyobankalara bağışlanan 5 binden fazla lenf nodu üzerinde test edildi.25 Mayıs'ta 'Journal of Pathology by Breast Cancer Now'da yayınlanan çalışma, 'King's College of London'daki bilim insanları tarafından yürütüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230526/bilim-insanlari-yapay-zekayla-yeni-antibiyotik-gelistirdi-1071601223.html
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meme kanseri tedavisi , meme kanseri yapay zeka , meme kanseri ameliyatı
meme kanseri tedavisi , meme kanseri yapay zeka , meme kanseri ameliyatı
Meme kanserine yapay zeka tedavisi
16:00 29.05.2023 (güncellendi: 16:11 29.05.2023) Abone ol
Bilim insanları, meme kanserinin vücutta yayılıp yayılmayacağını erken tahmin edebilmek için bir yapay zeka modeli geliştirdi.
'İkincil' veya 'metastatik' olarak adlandırılan meme kanseri, kanser hücrelerinin vücudun diğer bölgelerine yayılması anlamına geliyor. Bu aşamaya gelmiş meme kanseri, tedavi edilebilir olmasına rağmen tam olarak iyileştirilemiyor.
İngiltere'deki onkologlar, agresif meme kanseri türlerinin, hastanın lenf düğümlerindeki değişikliklere dayalı olarak yayılıp yayılmayacağını tahmin edebilecek bir yapay zeka modeli geliştirdi.
Araştırmacılar, üçlü negatif meme kanseri (TNBC) olan kadınların lenf düğümlerindeki bağışıklık tepkisini analiz etmek için yapay zeka kullanmayı, böylelikle hastalığın yayılma olasılığının daha iyi ölçebilmeyi umuyor.
Lenf düğümleri, vücudun enfeksiyon ve hastalıklarla savaşmasına yardımcı olmak için kritik önemde olan vücuttaki doku yığınları olarak biliniyor. Bunların bağışıklık tepkisinin erken analiz edilmesi ise hayati önem taşıyor. Meme kanseri hücreleri yayılmaya başladığında hastalar genel olarak daha yoğun tedavi sürecine geçmek zorunda kalabiliyor.
Yapay zeka modeli üzerinde çalışan bilim insanları ise kanser hücrelerinin bağışıklık tepkilerine göre yayılıp yayılmayacağını tahmin etmenin mümkün olduğuna inanıyor.
350 hastada denendi
Söz konusu model, yaklaşık 350 hasta tarafından biyobankalara bağışlanan 5 binden fazla lenf nodu üzerinde test edildi.
25 Mayıs'ta 'Journal of Pathology by Breast Cancer Now'da yayınlanan çalışma, 'King's College of London'daki bilim insanları tarafından yürütüldü.