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https://sputniknews.com.tr/20230526/bilim-insanlari-yapay-zekayla-yeni-antibiyotik-gelistirdi-1071601223.html
Bilim insanları yapay zekayla yeni antibiyotik geliştirdi
Bilim insanları yapay zekayla yeni antibiyotik geliştirdi
ABD'li araştırmacılar, 'acinetobacter baumannii' ismiyle bilinen süper bakterinin tedavisinde etkili şekilde kullanılacak antibiyotiğin keşfinde yapay zekadan... 26.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-26T11:43+0300
2023-05-26T11:43+0300
dünya
antibiyotik
yapay zeka
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McMaster Üniversitesi ve Massachusetts Institute of Technology (MIT) bünyesindeki bilim insanları, yaptıkları açıklamada, ölümcül süper bakteriyle mücadele edebilecek antibiyotik (abaucin) geliştirildiğini duyurdu. Araştırmacılar, ilacın geliştirilmesinde binlerce antibakteriyel molekülün yapısını taramaya yarayan yapay zekadan faydalanıldığını kaydetti. Bilim insanları, yeni modeli kullanarak moleküllere dair yaptıkları inceleme sonucu daha önce hiç karşılaşmadıkları 6 bin 680 bileşeni analiz ettiklerini aktardı.Analizler sonrası bu bileşenlerden 240'ını detaylıca inceleyen bilim insanları, 8 yeni potansiyel antibiyotik ile 'abaucin'i oluşturan yeni bir antibakteriyel molekülü tespit ettiklerini duyurdu. Bu yeni molekülü süper bakteri enjekte edilmiş farelerin üzerinde deneyen araştırmacılar, enfeksiyonu baskıladığını keşfetti. Araştırmacı Gary Liu, kimyasalların bakterilerin üzerindeki etkisini ele alan halihazırdaki verileri yapay zekanın yardımıyla geliştirerek moleküllerin antibakteriyel yapıda olup olmadığını anlamaya yarayan yeni bir model ortaya çıkardıklarını açıkladı. Liu, yeni yapay zeka modeliyle ilaçların keşfinin daha etkili şekilde yürütülebileceğini ifade etti. McMaster Üniversitesi'nde Biyokimya ve Biyotıp Bilimleri Bölümünde öğretim üyesi Jonathan Stokes da söz konusu modelin, antibiyotik keşiflerinde yapay zeka kullanımının önemini kanıtladığını kaydetti. Yapay zeka yardımıyla kimyasal alandaki yeni buluşların ve antibakteriyel molekül keşiflerinin hızlanacağını anlatan Strokes, yapay zekanın bakterilerin direnç kazanma ve evrim geçirme özelliğine karşı kullanılacak antibiyotiklerin bulunmasında önemli rol oynayacağını vurguladı.​​​​​​​
https://sputniknews.com.tr/20230525/bilim-insanlarindan-hayat-kurtaracak-bulus-inme-vakalarinda-teshis-koyan-yapay-zeka-gelistirildi-1071567112.html
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antibiyotik, yapay zeka, mikrop
antibiyotik, yapay zeka, mikrop

Bilim insanları yapay zekayla yeni antibiyotik geliştirdi

11:43 26.05.2023
© AP Photo / ALLEN SULLIVANLaboratuvar, test
Laboratuvar, test - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2023
© AP Photo / ALLEN SULLIVAN
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ABD'li araştırmacılar, 'acinetobacter baumannii' ismiyle bilinen süper bakterinin tedavisinde etkili şekilde kullanılacak antibiyotiğin keşfinde yapay zekadan yararlandı.
McMaster Üniversitesi ve Massachusetts Institute of Technology (MIT) bünyesindeki bilim insanları, yaptıkları açıklamada, ölümcül süper bakteriyle mücadele edebilecek antibiyotik (abaucin) geliştirildiğini duyurdu.
Araştırmacılar, ilacın geliştirilmesinde binlerce antibakteriyel molekülün yapısını taramaya yarayan yapay zekadan faydalanıldığını kaydetti.
Bilim insanları, yeni modeli kullanarak moleküllere dair yaptıkları inceleme sonucu daha önce hiç karşılaşmadıkları 6 bin 680 bileşeni analiz ettiklerini aktardı.
Analizler sonrası bu bileşenlerden 240'ını detaylıca inceleyen bilim insanları, 8 yeni potansiyel antibiyotik ile 'abaucin'i oluşturan yeni bir antibakteriyel molekülü tespit ettiklerini duyurdu.
Bu yeni molekülü süper bakteri enjekte edilmiş farelerin üzerinde deneyen araştırmacılar, enfeksiyonu baskıladığını keşfetti.
Araştırmacı Gary Liu, kimyasalların bakterilerin üzerindeki etkisini ele alan halihazırdaki verileri yapay zekanın yardımıyla geliştirerek moleküllerin antibakteriyel yapıda olup olmadığını anlamaya yarayan yeni bir model ortaya çıkardıklarını açıkladı.
Liu, yeni yapay zeka modeliyle ilaçların keşfinin daha etkili şekilde yürütülebileceğini ifade etti.
Doktor - Hekim - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
YAŞAM
Bilim insanlarından hayat kurtaracak buluş: İnme vakalarında teşhis koyan yapay zeka geliştirildi
Dün, 15:42
McMaster Üniversitesi'nde Biyokimya ve Biyotıp Bilimleri Bölümünde öğretim üyesi Jonathan Stokes da söz konusu modelin, antibiyotik keşiflerinde yapay zeka kullanımının önemini kanıtladığını kaydetti.
Yapay zeka yardımıyla kimyasal alandaki yeni buluşların ve antibakteriyel molekül keşiflerinin hızlanacağını anlatan Strokes, yapay zekanın bakterilerin direnç kazanma ve evrim geçirme özelliğine karşı kullanılacak antibiyotiklerin bulunmasında önemli rol oynayacağını vurguladı.​​​​​​​
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