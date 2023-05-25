https://sputniknews.com.tr/20230525/bilim-insanlarindan-hayat-kurtaracak-bulus-inme-vakalarinda-teshis-koyan-yapay-zeka-gelistirildi-1071567112.html

Bilim insanlarından hayat kurtaracak buluş: İnme vakalarında teşhis koyan yapay zeka geliştirildi

Bilim insanlarından hayat kurtaracak buluş: İnme vakalarında teşhis koyan yapay zeka geliştirildi

Danimarkalı araştırmacıların, acil durum merkezine gelen inme vakası çağrıları üzerinden hastanın durumunu teşhis eden yapay zeka geliştirdiği bildirildi. 25.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-25T15:42+0300

2023-05-25T15:42+0300

2023-05-25T15:42+0300

yaşam

inme

yapay zeka

sağlık

teşhis

bilim

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Medical News'in haberine göre, yapay zekanın tasarlanması için 2015-2020 yıllarında Kopenhag Acil Sağlık Servisi çağrı merkezine yapılan 7 binden fazla inme vakasına ilişkin 1.5 milyondan fazla çağrı değerlendirmeye alındı.İnme vakalarının tespit edilmesi için yapılan çalışmada yapay zeka, sesli çağrıların yazıya dökülmesi ve sonrasında oluşan metin üzerinden inme risklerinin değerlendirilmesi ve teşhis edilmesine programlandı.Yeni nesil ürün, kadın erkek ve her yaş grubundan inme vakalarının tanımlanmasında, çağrı merkezi çalışanlarına kıyasla daha etkin bir performans sergiledi.Geliştirilen yapay zeka Avrupa İnme Örgütü 2023 Konferansı'nda (ESOC) tanıtıldı.Avrupa genelinde ikinci ölüm nedeni ve yetişkin engelliliğinin başlıca nedenleri arasında gösterilen inme her yıl 1 milyondan fazla kişinin hayatını etkiliyor.Nüfus artışı ve yaşlanma ile inme vakalarının Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 2047'de, 2017'ye kıyasla yüzde 27 artacağı tahmin ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230522/tip-tarihinde-ilk-yapay-zeka-erken-uyariyla-hayat-kurtardi-1071388121.html

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inme, yapay zeka, sağlık, teşhis, bilim