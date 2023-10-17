https://sputniknews.com.tr/20231017/bakan-goktas-ozel-halk-otobuslerinden-ucretsiz-yolcu-konusundaki-4-gun-sinirini-degerlendirdi-1076414694.html

Bakan Göktaş, özel halk otobüslerinin 4 gün sınırını değerlendirdi

Bakan Göktaş, özel halk otobüslerinin 4 gün sınırını değerlendirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, halk otobüslerinin her ayın 1'i ile 4'ü arası ücretsiz yolcu taşıma kararına ilişkin, "Esnafımızın mağduriyetini de göz... 17.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-17T10:38+0300

2023-10-17T10:38+0300

2023-10-17T10:41+0300

ekonomi

istanbul özel halk otobüsü

mahinur özdemir göktaş

ücretsiz

65 yaş üstü

otobüs

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Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara ve otobüs esnafı, Türkiye genelinde her ayın yalnızca 1'i ile 4'ü arası ücretsiz yolcu taşınacağına yönelik kararı özel halk otobüsleri astı.Bakan Göktaş, ücretsiz seyahat hakkından yararlanan 65 yaş ve üzeri kişiler ile yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların ayın sadece belirli günlerinde ücretsiz taşınacağına yönelik tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.Engelli ve yaşlıları ücretsiz taşıyan şehir içi özel halk otobüsü ve deniz ulaşım aracı sahiplerine yönelik aylık gelir desteği ödemelerinin ilgili kanun çerçevesinde düzenlenerek 2015'ten beri sürdüğünü belirten Göktaş, ayın 1'i ile 4'ü arası ücretsiz yolcu taşıma kararının kanuna aykırı olduğunu ifade etti.Bakanlık olarak 2023'te yaptıkları iki artışla destek ödemelerinin yüzde 100 artırıldığını hatırlatan Göktaş, "Son dönemlerdeki tartışmalarla birlikte esnafımızın mağduriyetini de göz önüne alarak gelir desteğinin iyileştirilmesine yönelik önümüzdeki yıl bir artış yapılması hususunda Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile yakın çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.'Esnafımızı rahatlatacak adil bir uygulama olacak'Bakanlık ile Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği arasında ücretsiz seyahat kapsamında ödenen gelir desteğine ilişkin görüşmelerin devam ettiği bilgisini paylaşan Göktaş, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20231015/ozel-halk-otobuslerinden-ucretsiz-yolcu-karari-1076360707.html

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istanbul özel halk otobüsü, mahinur özdemir göktaş, ücretsiz, 65 yaş üstü, otobüs