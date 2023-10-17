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https://sputniknews.com.tr/20231017/bakan-goktas-ozel-halk-otobuslerinden-ucretsiz-yolcu-konusundaki-4-gun-sinirini-degerlendirdi-1076414694.html
Bakan Göktaş, özel halk otobüslerinin 4 gün sınırını değerlendirdi
Bakan Göktaş, özel halk otobüslerinin 4 gün sınırını değerlendirdi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, halk otobüslerinin her ayın 1'i ile 4'ü arası ücretsiz yolcu taşıma kararına ilişkin, "Esnafımızın mağduriyetini de göz... 17.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-17T10:38+0300
2023-10-17T10:41+0300
ekonomi
istanbul özel halk otobüsü
mahinur özdemir göktaş
ücretsiz
65 yaş üstü
otobüs
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Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara ve otobüs esnafı, Türkiye genelinde her ayın yalnızca 1'i ile 4'ü arası ücretsiz yolcu taşınacağına yönelik kararı özel halk otobüsleri astı.Bakan Göktaş, ücretsiz seyahat hakkından yararlanan 65 yaş ve üzeri kişiler ile yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların ayın sadece belirli günlerinde ücretsiz taşınacağına yönelik tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.Engelli ve yaşlıları ücretsiz taşıyan şehir içi özel halk otobüsü ve deniz ulaşım aracı sahiplerine yönelik aylık gelir desteği ödemelerinin ilgili kanun çerçevesinde düzenlenerek 2015'ten beri sürdüğünü belirten Göktaş, ayın 1'i ile 4'ü arası ücretsiz yolcu taşıma kararının kanuna aykırı olduğunu ifade etti.Bakanlık olarak 2023'te yaptıkları iki artışla destek ödemelerinin yüzde 100 artırıldığını hatırlatan Göktaş, "Son dönemlerdeki tartışmalarla birlikte esnafımızın mağduriyetini de göz önüne alarak gelir desteğinin iyileştirilmesine yönelik önümüzdeki yıl bir artış yapılması hususunda Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile yakın çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.'Esnafımızı rahatlatacak adil bir uygulama olacak'Bakanlık ile Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği arasında ücretsiz seyahat kapsamında ödenen gelir desteğine ilişkin görüşmelerin devam ettiği bilgisini paylaşan Göktaş, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20231015/ozel-halk-otobuslerinden-ucretsiz-yolcu-karari-1076360707.html
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istanbul özel halk otobüsü, mahinur özdemir göktaş, ücretsiz, 65 yaş üstü, otobüs
istanbul özel halk otobüsü, mahinur özdemir göktaş, ücretsiz, 65 yaş üstü, otobüs

Bakan Göktaş, özel halk otobüslerinin 4 gün sınırını değerlendirdi

10:38 17.10.2023 (güncellendi: 10:41 17.10.2023)
© AAAntalya - Özel Halk Otobüsü
Antalya - Özel Halk Otobüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2023
© AA
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, halk otobüslerinin her ayın 1'i ile 4'ü arası ücretsiz yolcu taşıma kararına ilişkin, "Esnafımızın mağduriyetini de göz önüne alarak gelir desteğinin iyileştirilmesine yönelik önümüzdeki yıl bir artış yapılması hususunda Hazine Bakanlığımız ile yakın çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.
Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara ve otobüs esnafı, Türkiye genelinde her ayın yalnızca 1'i ile 4'ü arası ücretsiz yolcu taşınacağına yönelik kararı özel halk otobüsleri astı.
Bakan Göktaş, ücretsiz seyahat hakkından yararlanan 65 yaş ve üzeri kişiler ile yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların ayın sadece belirli günlerinde ücretsiz taşınacağına yönelik tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Engelli ve yaşlıları ücretsiz taşıyan şehir içi özel halk otobüsü ve deniz ulaşım aracı sahiplerine yönelik aylık gelir desteği ödemelerinin ilgili kanun çerçevesinde düzenlenerek 2015'ten beri sürdüğünü belirten Göktaş, ayın 1'i ile 4'ü arası ücretsiz yolcu taşıma kararının kanuna aykırı olduğunu ifade etti.
Bakanlık olarak 2023'te yaptıkları iki artışla destek ödemelerinin yüzde 100 artırıldığını hatırlatan Göktaş, "Son dönemlerdeki tartışmalarla birlikte esnafımızın mağduriyetini de göz önüne alarak gelir desteğinin iyileştirilmesine yönelik önümüzdeki yıl bir artış yapılması hususunda Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile yakın çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

'Esnafımızı rahatlatacak adil bir uygulama olacak'

Bakanlık ile Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği arasında ücretsiz seyahat kapsamında ödenen gelir desteğine ilişkin görüşmelerin devam ettiği bilgisini paylaşan Göktaş, şunları kaydetti:
"Görüşmelerimizde engelli ve yaşlı vatandaşlarımız başta olmak üzere her bireyin eşit, tam ve ayrımcılığa uğramadan toplumsal hayata katılımlarını desteklemek amacıyla iş birliğine açık ve duyarlı bir yaklaşım sergileyerek ciddi bir yol katettik. Geldiğimiz noktada, fiilen ücretsiz yolcu taşımasına rağmen ruhsatında ayakta yolcu taşıma izni olmaması nedeniyle gelir desteği ödemesinden yararlanmayan özel halk otobüslerinin de kapsama alınmasına ilişkin yönetmelik değişikliği çalışmalarında son aşamaya geldik. Gelir desteğinden yararlanmayan özel halk otobüslerinin de destekten yararlanacak olması esnafımızı rahatlatacak adil bir uygulama olacak. 65 yaş ve üzeri yaşlılarımız ile engelli vatandaşlarımızın şehir içi toplu taşımada ücretsiz taşınması uygulamasına destek olmaya devam edeceğiz."
Antalya - Özel Halk Otobüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2023
EKONOMİ
Özel halk otobüslerinden 'ücretsiz yolcu' kararı
15 Ekim, 19:20
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