https://sputniknews.com.tr/20231015/ozel-halk-otobuslerinden-ucretsiz-yolcu-karari-1076360707.html

Özel halk otobüslerinden 'ücretsiz yolcu' kararı

Özel halk otobüslerinden 'ücretsiz yolcu' kararı

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği'nden yapılan açıklamada, bundan böyle sadece ayın 1'i ile 4'ü arasında ücretsiz yolcu taşınacağı bildirildi. 15.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-15T19:20+0300

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ekonomi

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ercan soydaş

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Özel halk otobüsleriyle belediyeler arasındaki ücretsiz yolcu taşıma tartışması devam ediyor. NTV'nin haberine göre son olarak Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği Başkanı Ercan Soydaş'tan bir açıklama geldi. Soydaş, "Türkiye genelindeki tüm özel otobüsleri yalnızca ayın 1’i ile 4’ü arası ücretsiz yolcu taşıyacak. Geriye kalan 26 gün taşımayacak" dedi. Şehit aileleri, gazi aileleri, emniyet mensupları ve basın mensupları ise ücretsiz taşımadan sürekli olarak yararlanabilecek.

https://sputniknews.com.tr/20230925/ankarada-ozel-halk-otobusleri-kararini-verdi-1075740440.html

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