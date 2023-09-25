https://sputniknews.com.tr/20230925/ankarada-ozel-halk-otobusleri-kararini-verdi-1075740440.html

Ankara'da özel halk otobüsleri kararını verdi

Ankara'da özel halk otobüsleri kararını verdi

Ankara'da ücretsiz toplu taşıma gerilimi sürüyor. Özel halk otobüsü sahipleri, araçlarını büyükşehir belediyesine satma kararı aldıklarını açıkladı. 25.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-25T09:50+0300

2023-09-25T09:50+0300

2023-09-25T09:50+0300

türkiye

ankara

özel halk otobüsleri

ücretsiz

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Kanuna uyun ya da otobüsleri bize satın" çağrısının ardından otobüs sahipleri kararını verdi.Ankara'da özel halk otobüsü sahiplerinin talebi, araçlarını belediyenin işletmesi veya satın alması yönünde.Araç sahipleri sürece yönelik kararın 1 Ekim'e kadar verilememesi durumunda ücretsiz ve indirimli yolcuları taşımama kararını uygulamaya devam edecek.

https://sputniknews.com.tr/20230921/ankarada-ucretsiz-tasima-tartismasi-ozel-halk-otobusleri-uygulamaya-basladi-1075648998.html

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