https://sputniknews.com.tr/20230925/ankarada-ozel-halk-otobusleri-kararini-verdi-1075740440.html
Ankara'da özel halk otobüsleri kararını verdi
Ankara'da özel halk otobüsleri kararını verdi
Ankara'da ücretsiz toplu taşıma gerilimi sürüyor. Özel halk otobüsü sahipleri, araçlarını büyükşehir belediyesine satma kararı aldıklarını açıkladı. 25.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-25T09:50+0300
2023-09-25T09:50+0300
2023-09-25T09:50+0300
türkiye
ankara
özel halk otobüsleri
ücretsiz
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Kanuna uyun ya da otobüsleri bize satın" çağrısının ardından otobüs sahipleri kararını verdi.Ankara'da özel halk otobüsü sahiplerinin talebi, araçlarını belediyenin işletmesi veya satın alması yönünde.Araç sahipleri sürece yönelik kararın 1 Ekim'e kadar verilememesi durumunda ücretsiz ve indirimli yolcuları taşımama kararını uygulamaya devam edecek.
https://sputniknews.com.tr/20230921/ankarada-ucretsiz-tasima-tartismasi-ozel-halk-otobusleri-uygulamaya-basladi-1075648998.html
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ankara, özel halk otobüsleri, ücretsiz
ankara, özel halk otobüsleri, ücretsiz
Ankara'da özel halk otobüsleri kararını verdi
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Ankara'da ücretsiz toplu taşıma gerilimi sürüyor. Özel halk otobüsü sahipleri, araçlarını büyükşehir belediyesine satma kararı aldıklarını açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Kanuna uyun ya da otobüsleri bize satın" çağrısının ardından otobüs sahipleri kararını verdi.
Ankara'da özel halk otobüsü sahiplerinin talebi, araçlarını belediyenin işletmesi veya satın alması yönünde.
Araç sahipleri sürece yönelik kararın 1 Ekim'e kadar verilememesi durumunda ücretsiz ve indirimli yolcuları taşımama kararını uygulamaya devam edecek.