https://sputniknews.com.tr/20231017/bakan-bolattan-marketlerde-indirim-aciklamasi-otomobil-satislarinda-son-durumu-paylasti-1076420073.html

Bakan Bolat'tan 'marketlerde indirim' açıklaması: Otomobil satışlarında son durumu paylaştı

Bakan Bolat'tan 'marketlerde indirim' açıklaması: Otomobil satışlarında son durumu paylaştı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı. Bolat, "Marketlerde indirim devam edecek. Enflasyon sayesinde yüksek karlar elde... 17.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-17T12:06+0300

2023-10-17T12:06+0300

2023-10-17T12:06+0300

ekonomi

ömer bolat

market

indirim

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bolat, A Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bolat'ın yanıtlarından öne çıkanlar şöyle:Ticaret Bakanlığı olarak üstüme yüklenmiş görev ise piyasalarda fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı denetimler yoluyla mücadele yapmaktır. Biz bu denetimleri il ticaret müdürlükleri bünyesindeki denetim elemanları vasıtasıyla yapıyoruz. Elimizdeki yetkiyle sektörlere ve ürünlere yönelik yönetmelikler çıkarıyoruz ve bunların uygulanmasını sağlıyoruz. Çok yakında ÖSYM üzerinden KPSS ile 1500 memur alımını gerçekleştirip denetçi olarak eğitip piyasada denetimlerde görevlendireceğiz.1 Kasım'da yürürlüğe girecekOtomotiv sektöründe maalesef stokçuluk ve haksız ticari uygulamalar şeklinde piyasayı altüst eden süreç yaşanmıştı. Aldığımız tedbirlerle, denetimlerle kesilen cezalarla sektörde normalleşmeyi sağladıktan sonra emlak sektöründe de benzer uygulamalara girdik. İki hafta kadar önce perakende sektörüyle görüşmeler yaptık ve onlara dedik ki, fiyat indirim kampanyası başlatın. Enflasyonu yenmek için sizin de fiyat indirme dalgasına katılmanız gerekiyor çağrısında bulunduk. Gıda marketler grupları çeşitli kampanyalar açıkladılar. Biz fiyatları sistemle takip ediyoruz. Önceki fiyatı neydi, bunları kontrol ediyoruz. İndirim yapanları bakanlığın web sitesinde yayımlayacağız. Piyasalarda güven var, halkta indirim yapıldığına dair inanç oluştu. Oto satışları birinci el 96 bin olarak gerçekleşti, ikinci el satışlarında da canlılık var. İlan siteleriyle ilgili adımlar attık. Piyasayı şişirme amacıyla manipülatif şekilde ilan girenlere karşı ilan yayınlamama kuralı getirdik. 1 Kasım'da yönetmelik yürürlüğe giriyor.Marketlerde indirim devam edecek. Enflasyon sayesinde yüksek karlar elde ediyoruz zannının yanlış olduğunu fark ettiler. Bu yanlış düşüncenin sonunun olmadığını onlar da fark etti. Sürümden kazanmaya başladılar. Satış hacminin artmasıyla daha düşük kar marjıyla aynı karı elde edeceklerini gördüler.'Yol yakınken yanlıştan dönsünler'6 Şubat depreminden sonra hükümetimiz ve TOBB öncülük etti. İnşaat malzemeleriyle ilgili sektörlerde 3 ay kadar fiyat yükseltmeme taahhüdü alınmıştı. 105 milyar doları 3 sene içinde bulup 11 vilayeti bir an önce yaşanabilir şehirler haline getirmemiz lazım. 5-6 vilayette de yıkılacak çok bina var. İlerleyen günlerde seçim ortamının getirdiği belirsizlik ortamında inşaat sektöründe büyük talep olduğu için inşaat malzemelerinde anormal artışlar olmaya başladı. İşçilik, ustalık, vinç operatörü, iş makineler vs... İş makinelerinde geçici ithalat rejimi getirdik. Hazır beton ve çimento üzerindeki şikayetler artınca bakanlık olarak teftiş kurulumuz ilgili kuruluşları denetliyorlar. Yanlış yapanlarla ilgili sonucu haksız piyasa düzenleme kurulu bunlarla ilgili kararı verecek. Rekabet Kurulu'nun da soruşturma yürüttüğünü duyurduk. Yol yakınken yanlıştan dönsünler, fiyatları düşürsünler.

https://sputniknews.com.tr/20231016/motorine-dev-zam-yolda-bu-geceden-itibaren-gecerli-olacak-1076383587.html

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ömer bolat, market, indirim