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'500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınacağı' iddiaları yalanlandı: Ülkede ne kadar sığınmacı var?
'500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınacağı' iddiaları yalanlandı: Ülkede ne kadar sığınmacı var?
'500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınacağı' iddialarının yalanması ülkedeki Suriyeli sığınmacıların sayısını akıllara getirdi. Peki, Türkiye'de ne kadar... 17.10.2023, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınacağı" iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Herhangi bir kurumda böyle bir hazırlık söz konusu olmayıp, iddialar tamamen asılsızdır" ifadelerine yer verdi. Söz konusu iddiaların yalanlamasıyla Türkiye'de ne kadar sığınmacı olduğu merak ediliyor. Peki, Türkiye'deki sığınmacı sayısı ne kadar, resmi veriler sığınmacı sayısıyla ilgili ne söylüyor?Türkiye'de ne kadar sığınmacı bulunuyor?Suriyeli sayılarına dair son resmi veri, 10 Ekim 2023'te Göç İdaresi Başkanlığı tarafından açıklandı. Geçici koruma kapsamında Türkiye'de bulunan Suriyeli sayısının 3 milyon 268 bin 680 olduğu belirtildi. En çok uluslararası korumaya başvuran 3 uyruk arasında Afganistan, Ukrayna ve İran yer alıyor. İkamet izniyle kalan yabancıların sayısı ise 1 milyon 143 bin 157. Türkiye'deki yabancı sayısı mayıs ayında toplam 4 milyon 990 bin 663 olarak kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli sığınmacılarla ilgili ne söyledi?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mayıs ayında Suriyeli sığınmacıların ülkelerine gönderilmesine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan ABD basınına yaptığı açıklamada, "Hatta 1 milyona yakın mültecinin kendi topraklarına dönmesi için Suriye'de konut yapımıyla ilgili bazı projeler de hazırladık. Bunlar gayet güzel projeler. Bu projelerle birlikte de Suriyeli mültecilerin kendi ülkelerine, kendi topraklarına dönmesini sağlayacağız" ifadelerini kullanmıştı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, iddiaların gündeme alınmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Altun açıklamasında, "Yanlış bilgilendirme ve dezenformasyon kampanyalarının ana hedefi kamuoyunu şu ya da bu şekilde yönlendirmek olduğundan, haber tüketicileri sorumlu hareket etmelidir. Sosyal medya çağı, geniş bir kitleyi hem doğru hem de yalan haberlerin yayılmasının aracı haline getirmektedir. Dolaşımda olan bilginin doğruluğu hepimiz için önemlidir. Dezenformasyon asla masum değildir ve farkında olmadan buna katılanlar da sorumlulukları olduğunu anlamalıdır" ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20231017/israil-filistin-catismasinda-son-durum-israilden-bedeli-agir-olacak-aciklamasi-1076410205.html
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türkiye sığınmacı sayısı, türkiye'de kaç sığınmacı var, türkiye'de kaç milyon sığınmacı var, türkiye'de kaç sığınmacı var
türkiye sığınmacı sayısı, türkiye'de kaç sığınmacı var, türkiye'de kaç milyon sığınmacı var, türkiye'de kaç sığınmacı var

'500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınacağı' iddiaları yalanlandı: Ülkede ne kadar sığınmacı var?

10:00 17.10.2023 (güncellendi: 10:05 17.10.2023)
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Suriyeli mülteciler - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2023
© AA
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'500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınacağı' iddialarının yalanması ülkedeki Suriyeli sığınmacıların sayısını akıllara getirdi. Peki, Türkiye'de ne kadar sığınmacı bulunuyor, güncel veriler ne söylüyor?
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınacağı" iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Herhangi bir kurumda böyle bir hazırlık söz konusu olmayıp, iddialar tamamen asılsızdır" ifadelerine yer verdi.
Söz konusu iddiaların yalanlamasıyla Türkiye'de ne kadar sığınmacı olduğu merak ediliyor. Peki, Türkiye'deki sığınmacı sayısı ne kadar, resmi veriler sığınmacı sayısıyla ilgili ne söylüyor?

Türkiye'de ne kadar sığınmacı bulunuyor?

Suriyeli sayılarına dair son resmi veri, 10 Ekim 2023'te Göç İdaresi Başkanlığı tarafından açıklandı. Geçici koruma kapsamında Türkiye'de bulunan Suriyeli sayısının 3 milyon 268 bin 680 olduğu belirtildi. En çok uluslararası korumaya başvuran 3 uyruk arasında Afganistan, Ukrayna ve İran yer alıyor. İkamet izniyle kalan yabancıların sayısı ise 1 milyon 143 bin 157. Türkiye'deki yabancı sayısı mayıs ayında toplam 4 milyon 990 bin 663 olarak kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli sığınmacılarla ilgili ne söyledi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mayıs ayında Suriyeli sığınmacıların ülkelerine gönderilmesine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan ABD basınına yaptığı açıklamada, "Hatta 1 milyona yakın mültecinin kendi topraklarına dönmesi için Suriye'de konut yapımıyla ilgili bazı projeler de hazırladık. Bunlar gayet güzel projeler. Bu projelerle birlikte de Suriyeli mültecilerin kendi ülkelerine, kendi topraklarına dönmesini sağlayacağız" ifadelerini kullanmıştı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, iddiaların gündeme alınmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Altun açıklamasında, "Yanlış bilgilendirme ve dezenformasyon kampanyalarının ana hedefi kamuoyunu şu ya da bu şekilde yönlendirmek olduğundan, haber tüketicileri sorumlu hareket etmelidir. Sosyal medya çağı, geniş bir kitleyi hem doğru hem de yalan haberlerin yayılmasının aracı haline getirmektedir. Dolaşımda olan bilginin doğruluğu hepimiz için önemlidir. Dezenformasyon asla masum değildir ve farkında olmadan buna katılanlar da sorumlulukları olduğunu anlamalıdır" ifadelerine yer verdi.
İsrail saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2023
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İsrail-Filistin çatışmasında son durum: İsrail'den 'bedeli ağır olacak' açıklaması
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