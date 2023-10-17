https://sputniknews.com.tr/20231017/13-yasindaki-cocuga-taciz-iddiasinda-taksiciye-tahliye-3-ay-taksi-kullanma-yasagi-verildi-1076440050.html

13 yaşındaki çocuğa taciz iddiasında taksiciye tahliye: 3 ay taksi kullanma yasağı verildi

13 yaşındaki çocuğa taciz iddiasında taksiciye tahliye: 3 ay taksi kullanma yasağı verildi

Ataşehir'de, evine gitmek için aracına binen 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla yargılanan taksicinin tahliye ve 3 ay süreyle ticari taksi... 17.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-17T17:42+0300

2023-10-17T17:42+0300

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türkiye

taksi

taksici

taciz

çocuklara taciz

ataşehir

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İstanbul Ataşehir'de, okulundan evine gitmek için müşteri olarak aracına binen 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla yargılanan sanığın 3 yıla kadar hapsi istendi.Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık H.G. ile müşteki çocuk İ.Ö, babası B.Ö. ve taraf avukatları katıldı.Duruşmada savunmasını yapan sanık H.G., suçlamaları kabul etmedi.Müşteki İ.Ö'nün ise adli görüşme odasında pedagog eşliğinde beyanı alındı. İ.Ö. okul çıkışında taksiye bindiğini belirterek, taksi sürücüsünün kendisiyle yaptığı konuşmayı anlattı. İ.Ö., taksiyle eve geldiğinde de sürücünün kapıda beklediğini söyledi.Müştekinin babası B.Ö. ise cinsel istismarcıların çocuklara karşı izledikleri yöntem ve stratejilere ilişkin çok sayıda makale okuduğunu, bu olayda da sanığın kızına yönelik benzer bir yaklaşımı olduğunu ifade ederek, söz konusu makaleleri mahkemeye sundu.Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, yaşı küçük çocuğa yönelik cinsel sarkıntılık suçunu işleyen sanığın cinsel taciz suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Mahkeme, sanık hakkında 15 günde bir karakola imza atma ve 3 ay süreyle ticari taksi kullanma yasağı şeklinde adli kontrol kararı aldı.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 30 Eylül'de Ataşehir'de yaşanan olaya ilişkin hazırlanan iddianamede sanığın cinsel taciz suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

https://sputniknews.com.tr/20230729/bosanma-asamasindaki-ese-cinsel-icerikli-mesaj-cinsel-taciz-sayildi-1074149427.html

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