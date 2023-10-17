https://sputniknews.com.tr/20231017/13-yasindaki-cocuga-taciz-iddiasinda-taksiciye-tahliye-3-ay-taksi-kullanma-yasagi-verildi-1076440050.html
13 yaşındaki çocuğa taciz iddiasında taksiciye tahliye: 3 ay taksi kullanma yasağı verildi
13 yaşındaki çocuğa taciz iddiasında taksiciye tahliye: 3 ay taksi kullanma yasağı verildi
Ataşehir'de, evine gitmek için aracına binen 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla yargılanan taksicinin tahliye ve 3 ay süreyle ticari taksi... 17.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-17T17:42+0300
2023-10-17T17:42+0300
2023-10-17T17:42+0300
türkiye
taksi
taksici
taciz
çocuklara taciz
ataşehir
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/06/1d/1044846472_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_663b23816ecb8fa6de593580fbfd9d45.jpg
İstanbul Ataşehir'de, okulundan evine gitmek için müşteri olarak aracına binen 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla yargılanan sanığın 3 yıla kadar hapsi istendi.Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık H.G. ile müşteki çocuk İ.Ö, babası B.Ö. ve taraf avukatları katıldı.Duruşmada savunmasını yapan sanık H.G., suçlamaları kabul etmedi.Müşteki İ.Ö'nün ise adli görüşme odasında pedagog eşliğinde beyanı alındı. İ.Ö. okul çıkışında taksiye bindiğini belirterek, taksi sürücüsünün kendisiyle yaptığı konuşmayı anlattı. İ.Ö., taksiyle eve geldiğinde de sürücünün kapıda beklediğini söyledi.Müştekinin babası B.Ö. ise cinsel istismarcıların çocuklara karşı izledikleri yöntem ve stratejilere ilişkin çok sayıda makale okuduğunu, bu olayda da sanığın kızına yönelik benzer bir yaklaşımı olduğunu ifade ederek, söz konusu makaleleri mahkemeye sundu.Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, yaşı küçük çocuğa yönelik cinsel sarkıntılık suçunu işleyen sanığın cinsel taciz suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Mahkeme, sanık hakkında 15 günde bir karakola imza atma ve 3 ay süreyle ticari taksi kullanma yasağı şeklinde adli kontrol kararı aldı.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 30 Eylül'de Ataşehir'de yaşanan olaya ilişkin hazırlanan iddianamede sanığın cinsel taciz suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230729/bosanma-asamasindaki-ese-cinsel-icerikli-mesaj-cinsel-taciz-sayildi-1074149427.html
türkiye
ataşehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/06/1d/1044846472_46:0:694:486_1920x0_80_0_0_5a81400779465ac330e5d6ba145528a5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
taksi, taksici, taciz, çocuklara taciz, ataşehir
taksi, taksici, taciz, çocuklara taciz, ataşehir
13 yaşındaki çocuğa taciz iddiasında taksiciye tahliye: 3 ay taksi kullanma yasağı verildi
Abone ol
Ataşehir'de, evine gitmek için aracına binen 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla yargılanan taksicinin tahliye ve 3 ay süreyle ticari taksi kullanma yasağı şeklinde adli kontrol kararı alındı.
İstanbul Ataşehir'de, okulundan evine gitmek için müşteri olarak aracına binen 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla yargılanan sanığın 3 yıla kadar hapsi istendi.
Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık H.G. ile müşteki çocuk İ.Ö, babası B.Ö. ve taraf avukatları katıldı.
Duruşmada savunmasını yapan sanık H.G., suçlamaları kabul etmedi.
Müşteki İ.Ö'nün ise adli görüşme odasında pedagog eşliğinde beyanı alındı. İ.Ö. okul çıkışında taksiye bindiğini belirterek, taksi sürücüsünün kendisiyle yaptığı konuşmayı anlattı. İ.Ö., taksiyle eve geldiğinde de sürücünün kapıda beklediğini söyledi.
Müştekinin babası B.Ö. ise cinsel istismarcıların çocuklara karşı izledikleri yöntem ve stratejilere ilişkin çok sayıda makale okuduğunu, bu olayda da sanığın kızına yönelik benzer bir yaklaşımı olduğunu ifade ederek, söz konusu makaleleri mahkemeye sundu.
Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, yaşı küçük çocuğa yönelik cinsel sarkıntılık suçunu işleyen sanığın cinsel taciz suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Mahkeme, sanık hakkında 15 günde bir karakola imza atma ve 3 ay süreyle ticari taksi kullanma yasağı şeklinde adli kontrol kararı aldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 30 Eylül'de Ataşehir'de yaşanan olaya ilişkin hazırlanan iddianamede sanığın cinsel taciz suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.