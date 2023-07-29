https://sputniknews.com.tr/20230729/bosanma-asamasindaki-ese-cinsel-icerikli-mesaj-cinsel-taciz-sayildi-1074149427.html

Boşanma aşamasındaki eşe cinsel içerikli mesaj 'cinsel taciz' sayıldı

Boşanma aşamasındaki eşe cinsel içerikli mesaj 'cinsel taciz' sayıldı

Yargıtay, boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşine cinsel içerikli mesaj atan kişi hakkında "cinsel taciz" suçlamasıyla açılan davada verilen beraat... 29.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-29T17:41+0300

2023-07-29T17:41+0300

2023-07-29T17:41+0300

türkiye

boşanma

boşanma davası

boşanmak

cinsel

cinsel taciz

yargıtay

antalya

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Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin kararına göre, Antalya'da yaşayan ve boşanma davaları devam eden çiftten biri, telefon aracılığıyla eşine cinsel içerikli mesajlar gönderdi. Bu durumdan rahatsız olan eş, suç duyurusunda bulundu.Hakkında "cinsel taciz" suçlamasıyla dava açılan ve Manavgat 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan mesajı atan eşin, beraatine karar verildi.'Beraatine karar verilmesi kanuna aykırı'Yerel mahkeme kararına yapılan itiraz üzerine temyiz incelemesini yapan Yargıtay 9. Ceza Dairesi, sanık hakkında verilen beraat kararını kanuna aykırı buldu ve oy birliğiyle bozdu.Sanığın attığı mesaj içeriklerinin tespit edildiği, eşinin açıkça rızasının bulunmaması nedeniyle suçun unsurlarının oluştuğu belirtilen kararda, şu ifadelere yer verildi:Türk Ceza Kanunu'nun 105'inci maddesinde "cinsel taciz" suçunu işleyenlere mağdurun şikayeti üzerine 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilmesi, suçun, posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanarak işlenmesi halinde ise cezanın yarı oranında arttırılması öngörülüyor​​​​​​​.

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