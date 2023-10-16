https://sputniknews.com.tr/20231016/yapay-zeka-depremleri-onceden-tahmin-edebilecek-1076395250.html

Yapay zeka, depremleri önceden tahmin edebilecek

Yapay zeka, depremleri önceden tahmin edebilecek

Texas Üniversitesi'nden araştırmacılar, Çin'de 7 ay süren bir deneme yaparak depremlerin yüzde 70'ini gerçekleşmeden bir hafta önce doğru tahmin eden bir yapay... 16.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-16T18:01+0300

2023-10-16T18:01+0300

2023-10-16T18:01+0300

yaşam

texas

çin

deprem

deprem afetine hazır mıyız

sismoloji

yapay zeka

ai

algoritma

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Teksas Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada, depremi önceden tahmin ettiği belirtilen bir yapay zeka üretildiği açıklandı.Araştırmacılar yapay zeka kullanarak yaptıkları çalışmalarda, yapay zeka algoritmasının haftalık tahminlerinde, 320 kilometreye kadar uzaklıktaki 14 depremin nerede olacağını ve büyüklüğünü doğru tahmin ettiği ifade edildi. Buna karşılık olan yapay zekanın 1 depremi kaçırdığı ve 8 kez de yanlış uyarı verdiği ifade edildi.Söz konusu algoritma, bir bilgisayar programının geliştiricilerinden gelen verileri kullanarak kendini eğitmesi ve makine öğrenimi kullanılarak geliştirildi. Yapay zekaya deprem fiziği bilgisine dayanan bir dizi istatistiksel özellik verildiği ve buna ek olarak 5 yıllık bir sismik kayıt veritabanı üzerinde kendini eğitmesi istendiğini belirtildi.Yapay zeka deprem algoritmasına henüz başka yerlerde test edilmemesine rağmen araştırmacılar, bu buluşun deprem tahmini için bir atılım niteliğinde olduğunu vurguladılar.Araştırma ekibinin bir üyesi Profesör Sergey Fomel konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:Teksas Sismolojik Ağ Programı (TexNet) Direktörü Alexandros Savvaidis yaptığı açıklamada, "Depremlerin geldiğini göremezsiniz fakat mühim olan yegane şey depreme ne kadar hazırlıklı olduğunuzdur" cümlesine ek olarak yüzde 70 oranında bir sonucun çok büyük bir netice olduğunu ve bunun ekonomik ve insani kayıpları aza indirmeye yardımcı olabileceğini vurguladı.Araştırmacıların bir sonraki adımının, algoritmayı Teksas'ta test etmek için Savvaidis'in TexNet verilerini kullanmak olacağı belirtildi. Daha sonra ise araştırmacılar, sistemlerini bölgeye özgü olmayan fizik tabanlı modellerle entegre etmek istiyorlar ve bunun çok fazla sismik verinin olmadığı alanlarda önemli olabileceğini düşünüyorlar.Sismologu ve yapay zekanın baş geliştiricisi Yangkang Chen programa ilişkin planlarını ise şu şekilde ifade etti:

https://sputniknews.com.tr/20231014/deprem-kahini-olarak-taninan-hoogerbeetstan-turkiye-icin-yeni-uyari-ekstra-alarma-gecmeli-1076330688.html

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texas, çin, deprem, deprem afetine hazır mıyız, sismoloji, yapay zeka, ai, algoritma