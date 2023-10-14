https://sputniknews.com.tr/20231014/deprem-kahini-olarak-taninan-hoogerbeetstan-turkiye-icin-yeni-uyari-ekstra-alarma-gecmeli-1076330688.html

'Deprem Kahini' olarak tanınan Hoogerbeets'tan Türkiye için yeni uyarı: 'Ekstra alarma geçmeli'

'Deprem Kahini' olarak tanınan Hoogerbeets'tan Türkiye için yeni uyarı: 'Ekstra alarma geçmeli'

'Deprem Kahini' olarak medyada adından sıkça söz ettiren Hoogerbeets, Türkiye için yeni uyarıda bulundu, "Türkiye, Ortadoğu ve muhtemelen Romanya ekstra alarm... 14.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-14T13:25+0300

2023-10-14T13:25+0300

2023-10-14T13:26+0300

yaşam

deprem

fay

doğu anadolu fay hattı

fay hattı

frank hoogerbeets

uyarı

türkiye

afganistan

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Şubat ayında meydana gelen Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremleri birkaç gün öncesinden öngördüğü ileri sürülen Frank Hoogerbeets, Türkiye'yle ilgili tahminde bulunduğu yeni paylaşımıyla gündeme geldi. 'Deprem Kahini' olarak medyada adından sıkça söz ettiren Hoogerbeets, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şunları yazdı:Daha sonra tekrar bir paylaşımda bulunan Hoogerbeets, "Türkiye'nin doğusunu işaret eden bu dalgalanma Şubat ayındaki kadar ikna edici değil. Yani bu daha çok her ihtimale karşı bir uyarı. Umarım fazla bir şey olmaz" açıklamasında bulundu.Uzmanlar tarafından 'tutmayan tahminlerini silen ve bu sayede kendisine tüm depremleri biliyormuş izlenimi verdiği' söylenen Hoogerbeets ise bir çok tahmininde yanıldığı biliniyor.Gezegen konumları ve depremler ilişkili mi?Bilim dünyası, gezegen konumlarının depremi tetikleyip tetiklemeyeceği konusunda farklı görüşlere sahip.Bazı bilim insanları, gezegenlerin konumlarının yarattığı yerçekimi gücü ile dünyanın dönüş hızındaki değişimin, tektonik hareketleri arttırma ihtimali bulunduğuna dair görüşlerini paylaştı.Ancak genel eğilim, gezegen konumlarının deprem oluşumuna doğrudan bir etkisi olmadığı yönünde.

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deprem, fay, doğu anadolu fay hattı, fay hattı, frank hoogerbeets, uyarı, türkiye, afganistan