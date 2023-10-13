https://sputniknews.com.tr/20231013/prof-dr-naci-gorurden-van-depremi-sonrasi-uyari-bolgeye-dikkat-cekti-bayagi-sikisti-1076293316.html

Prof. Dr. Naci Görür'den Van depremi sonrası uyarı, bölgeye dikkat çekti: Bayağı sıkıştı

Prof. Dr. Naci Görür'den Van depremi sonrası uyarı, bölgeye dikkat çekti: Bayağı sıkıştı

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Van'da 4.7 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Doğu Anadolu Bölgesi için uyarıda bulundu. 6 Şubat depremlerini... 13.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-13T06:43+0300

2023-10-13T06:43+0300

2023-10-13T08:09+0300

türkiye

deprem

naci görür

van

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/09/1072244555_0:218:2868:1831_1920x0_80_0_0_3ddd9f9dfb67bd9b2bb16790b85d8e0b.jpg

Prof. Dr. Naci Görür, Van Tuşba ilçesinde dün meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından değerlendirmede bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Doğu Anadolu Bölgesi'ni işaret ederek uyarıda bulundu. Görür, şunları söyledi:"Van-Akçift’te 4,6 deprem oldu. Muhtemelen Erciş Fay Zonu içerisinde. 6 Şubat depremlerinden sonra Doğu Anadolu bayağı sıkıştı. Bu tür doğrultu atımlı kimi fayların deprem üretmesi normaldir. Sevgiyle."

https://sputniknews.com.tr/20231012/prof-dr-naci-gorurden-marmara-denizindeki-depremin-ardindan-aciklama-fay-hattini-isaret-etti-1076258735.html

türkiye

van

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem son dakika van'da deprem, son dakika van son dakika deprem, van deprem son dakika, van, van deprem naci görür, naci görür van