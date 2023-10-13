https://sputniknews.com.tr/20231013/prof-dr-naci-gorurden-van-depremi-sonrasi-uyari-bolgeye-dikkat-cekti-bayagi-sikisti-1076293316.html
Prof. Dr. Naci Görür'den Van depremi sonrası uyarı, bölgeye dikkat çekti: Bayağı sıkıştı
Prof. Dr. Naci Görür'den Van depremi sonrası uyarı, bölgeye dikkat çekti: Bayağı sıkıştı
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Van'da 4.7 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Doğu Anadolu Bölgesi için uyarıda bulundu. 6 Şubat depremlerini... 13.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-13T06:43+0300
2023-10-13T06:43+0300
2023-10-13T08:09+0300
türkiye
deprem
naci görür
van
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Prof. Dr. Naci Görür, Van Tuşba ilçesinde dün meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından değerlendirmede bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Doğu Anadolu Bölgesi'ni işaret ederek uyarıda bulundu. Görür, şunları söyledi:"Van-Akçift’te 4,6 deprem oldu. Muhtemelen Erciş Fay Zonu içerisinde. 6 Şubat depremlerinden sonra Doğu Anadolu bayağı sıkıştı. Bu tür doğrultu atımlı kimi fayların deprem üretmesi normaldir. Sevgiyle."
https://sputniknews.com.tr/20231012/prof-dr-naci-gorurden-marmara-denizindeki-depremin-ardindan-aciklama-fay-hattini-isaret-etti-1076258735.html
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Prof. Dr. Naci Görür'den Van depremi sonrası uyarı, bölgeye dikkat çekti: Bayağı sıkıştı
06:43 13.10.2023 (güncellendi: 08:09 13.10.2023) Abone ol
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Van'da 4.7 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Doğu Anadolu Bölgesi için uyarıda bulundu. 6 Şubat depremlerini işaret eden Görür, "Doğu Anadolu bayağı sıkıştı" dedi.
Prof. Dr. Naci Görür, Van Tuşba ilçesinde dün meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından değerlendirmede bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Doğu Anadolu Bölgesi'ni işaret ederek uyarıda bulundu. Görür, şunları söyledi:
"Van-Akçift’te 4,6 deprem oldu. Muhtemelen Erciş Fay Zonu içerisinde. 6 Şubat depremlerinden sonra Doğu Anadolu bayağı sıkıştı. Bu tür doğrultu atımlı kimi fayların deprem üretmesi normaldir. Sevgiyle."