https://sputniknews.com.tr/20231012/prof-dr-naci-gorurden-marmara-denizindeki-depremin-ardindan-aciklama-fay-hattini-isaret-etti-1076258735.html

Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara Denizi'ndeki depremin ardından açıklama: Fay hattını işaret etti

Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara Denizi'ndeki depremin ardından açıklama: Fay hattını işaret etti

Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi'nde meydana gelen depremin ardından açıklamalarda bulundu. Görür, "Evet bu üçlük deprem endişe ettiğimiz Kumburgaz Fayı... 12.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-12T06:04+0300

2023-10-12T06:04+0300

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türkiye

deprem

naci görür

marmara denizi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), dün Marmara Denizi Silivri açıklarında 3 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Görür, Kumburgaz Fayı'nı işaret ederek, "Evet bu üçlük deprem endişe ettiğimiz Kumburgaz Fayı üzerinde ama bu fayın batı ucunda krip nitelikli küçük sarsıntılar ara sıra oluyor" dedi.Görür paylaşımında şunları kaydetti:"Birçok arkadaşım Marmara’da olan küçük depremle ilgili fikrimi soruyor. Hep söylüyoruz hiç kimse kolay kalay bu deprem öncüdür diyemez. Evet bu üçlük deprem endişe ettiğimiz Kumburgaz Fayı üzerinde ama bu fayın batı ucunda krip nitelikli küçük sarsıntılar ara sıra oluyor. Bu da muhtemelen onlardan biri. Endişe edilecek bir şey olduğunu sanmıyorum. Özellikle gaz çıkışlarına bağlı küçük depremler de Batı Marmara’da yaygın. Sevgiyle. Bu vesile ile bir kez daha tekrarlamak istiyorum: Mi̇llet olarak depremleri̇ durduramayız ama deprem di̇rençli̇ yerleşi̇m alanları yapabi̇li̇ri̇z yöneti̇ci̇leri̇mi̇zden talep edi̇n."Ahmet Ercan: Henüz kırıcı güç olan 6 milyar giga ton birikmediProf. Dr. Ahmet Ercan ise sosyal medya hesabından depreme ilişkin, "Bugün 19.36’da Kuzey Marmara Silivri önlerinde olan M3,3’lük depremcik, beklenen depremin öncüsü falan değildir. Marmara kabuğu gergin değildir, henüz kırıcı güç olan 6 milyar giga ton birikmemiştir. Nokta" yorumunu yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20231010/afad-acikladi-ege-denizinde-deprem-1076182815.html

türkiye

marmara denizi

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