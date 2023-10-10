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https://sputniknews.com.tr/20231010/afad-acikladi-ege-denizinde-deprem-1076182815.html
AFAD açıkladı: Ege Denizi'nde deprem
AFAD açıkladı: Ege Denizi'nde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kuşadası Körfezi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Saat 01:57'de gerçekleşen depremin... 10.10.2023, Sputnik Türkiye
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afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ege Denizi'nde, Aydın Kuşadası Körfezi açıklarında saat 01:57'de 3.8 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
https://sputniknews.com.tr/20231009/afad-duyurdu-malatyada-deprem-1076155815.html
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ege denizi deprem, kuşadası körfezi deprem, afad son depremler
ege denizi deprem, kuşadası körfezi deprem, afad son depremler

AFAD açıkladı: Ege Denizi'nde deprem

08:04 10.10.2023
© İHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2023
© İHA
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kuşadası Körfezi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Saat 01:57'de gerçekleşen depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ege Denizi'nde, Aydın Kuşadası Körfezi açıklarında saat 01:57'de 3.8 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2023
TÜRKİYE
AFAD duyurdu: Malatya'da deprem
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