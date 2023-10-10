https://sputniknews.com.tr/20231010/afad-acikladi-ege-denizinde-deprem-1076182815.html

AFAD açıkladı: Ege Denizi'nde deprem

AFAD açıkladı: Ege Denizi'nde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kuşadası Körfezi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Saat 01:57'de gerçekleşen depremin... 10.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-10T08:04+0300

2023-10-10T08:04+0300

2023-10-10T08:04+0300

türkiye

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ege Denizi'nde, Aydın Kuşadası Körfezi açıklarında saat 01:57'de 3.8 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

https://sputniknews.com.tr/20231009/afad-duyurdu-malatyada-deprem-1076155815.html

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