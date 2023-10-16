https://sputniknews.com.tr/20231016/ukrayna-ordusu-donetski-bir-kez-daha-yasakli-misket-bombalariyla-hedef-aldi-1076387351.html
Ukrayna ordusu, Donetsk'i bir kez daha yasaklı misket bombalarıyla hedef aldı
Ukrayna ordusu, Donetsk'i bir kez daha yasaklı misket bombalarıyla hedef aldı
Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Temsilciliği, Ukrayna ordusunun Donetsk'in Petrovskiy semtine 2 misket bombasıyla... 16.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-16T16:28+0300
2023-10-16T16:28+0300
2023-10-16T16:29+0300
insansız hava aracı (iha)
ukrayna krizi
ukrayna
misket bombası
nato
ukrayna krizi
rusya
vyaçeslav gladkov
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Rusya topraklarına yönelik saldırılarına devam eden Ukraynalı güçler, Donetsk'i yeniden misket bombalarıyla vurdu.Temsilcilik, Donetsk'in Petrovskiy semtine NATO'nun standart kalibresi olan 155 mm kalibreli 2 misket bombasıyla saldırı düzenlendiğinin altını çizdi.Misket bombalarının patlama anında binlerce küçük bomba da geniş bir alana yayılıyor ve bu bombaların bazıları anında patlamıyor. Bu da bu küçük bombaların daha sonra patlaması ile sivil yaralanma ve ölümlerine sebep olabiliyor. Bu nedenle misket bombalarının kullanımı ve stoklanması pek çok ülkede yasak.Petrovskiy semti, Donetsk'in batısında yer alıyor ve kent merkezine en uzak yerleşim olarak biliniyor. Cephe hattına yakın noktadaki Petrovskiy, DHC'nin tek taraflı bağımsızlık ilan ettiği 2014 yılından beri düzenli olarak saldırılara maruz kalıyor.Belgorod Bölgesi semalarında 4 İHA düşürüldüBu arada Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Belgorod'a 4 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı girişimi düzenlediğini duyurdu.Ukrayna ordusunun 15 Ekim'deki saldırıyla ilgili bilgileri paylaşan Gladkov, İHA'ların 11 bomba fırlattığını, sınırdaki 6 yerleşime ise 96 top ve havan mermisi atıldığını kaydetti.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20231003/ukrayna-ordusu-lugansktaki-yerlesimleri-misket-bombalariyla-mayinliyor-1075979219.html
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insansız hava aracı (iha), ukrayna krizi, ukrayna, misket bombası, nato, rusya, vyaçeslav gladkov
insansız hava aracı (iha), ukrayna krizi, ukrayna, misket bombası, nato, rusya, vyaçeslav gladkov
Ukrayna ordusu, Donetsk'i bir kez daha yasaklı misket bombalarıyla hedef aldı
16:28 16.10.2023 (güncellendi: 16:29 16.10.2023) Abone ol
Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Temsilciliği, Ukrayna ordusunun Donetsk'in Petrovskiy semtine 2 misket bombasıyla saldırdığını açıkladı. Ukrayna sınırındaki Belgorod Bölgesi'nde 4 İHA vuruldu.
Rusya topraklarına yönelik saldırılarına devam eden Ukraynalı güçler, Donetsk'i yeniden misket bombalarıyla vurdu.
Temsilcilik, Donetsk'in Petrovskiy semtine NATO'nun standart kalibresi olan 155 mm kalibreli 2 misket bombasıyla saldırı düzenlendiğinin altını çizdi.
Misket bombalarının patlama anında binlerce küçük bomba da geniş bir alana yayılıyor ve bu bombaların bazıları anında patlamıyor. Bu da bu küçük bombaların daha sonra patlaması ile sivil yaralanma ve ölümlerine sebep olabiliyor. Bu nedenle misket bombalarının kullanımı ve stoklanması pek çok ülkede yasak.
Petrovskiy semti, Donetsk'in batısında yer alıyor ve kent merkezine en uzak yerleşim olarak biliniyor. Cephe hattına yakın noktadaki Petrovskiy, DHC'nin tek taraflı bağımsızlık ilan ettiği 2014 yılından beri düzenli olarak saldırılara maruz kalıyor.
Belgorod Bölgesi semalarında 4 İHA düşürüldü
Bu arada Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Belgorod'a 4 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı girişimi düzenlediğini duyurdu.
Ukrayna ordusunun 15 Ekim'deki saldırıyla ilgili bilgileri paylaşan Gladkov, İHA'ların 11 bomba fırlattığını, sınırdaki 6 yerleşime ise 96 top ve havan mermisi atıldığını kaydetti.
Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.